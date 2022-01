Djokovic retenido en la frontera australiana mientras aumentan las repercusiones de su participación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tenista serbio Novak Djokovic, que este martes recibió una exención médica para disputar el Australian Open (17-30 de enero), se encuentra retenido en la frontera del país oceánico por problemas en su visado. El número uno del mundo ha cometido un error al rellenar este documento al no especificar que ha recibido una exención médica para entrar al país, según publicaron medios australianos.

Este no es el único problema al que se enfrenta el tenista serbio, puesto que existen dudas en el gobierno de Victoria, el estado en el que se disputa el torneo, sobre las causas médicas por las que ha recibido una exención.



Djokovic buscaba entrar en el país con un visado de trabajo que "necesitaba la autorización del gobierno de Victoria", según el diario The Australian.

Jaala Pulford, ministro del Estado de Victoria, declaró el miércoles en un tuit que su Estado había rechazado apoyar esa petición.



Aunque, según The Age, a pesar de ese rechazo, Djokovic debería ser autorizado a bajar de su avión y entrar en Melbourne. Este problema de visado retrasaría los trámites, pero no impediría su acceso a Australia.



Repercusiones

El serbio alegó haber pasado el covid en los últimos meses para supuestamente no vacunarse y poder recibir esta exención, que se ha concedido a un grupo muy reducido de tenistas.



Según datos de la ATP, prácticamente el 100 % de los primeros 100 tenistas del mundo han recibido ya las dos dosis de la vacuna, que era requisito imprescindible para entrar a Australia.



Por ello, la decisión de conceder una exención a Djokovic ha despertado las quejas de otros tenistas, como Jamie Murray, hermano de Andy, que aseguró que a otra persona menos famosa no le hubieran concedido el permiso.



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ya ha manifestado que Djokovic será expulsado del país si no demuestra una razón médica para no estar vacunado. Su problema en el visado le ha impedido, por ahora, abandonar el aeropuerto de Melbourne.



El entrenador del tenista indio Aman Dahiya, de 17 años de edad y que no pudo ser inoculado contra el coronavirus por estar cerrada hasta esta semana la vacunación a los menores de 18 años, denunció este miércoles la diferencia de trato por la exención médica a Djokovic para entrar en Australia. "Si pueden dar una exención a Djokovic, deberían entender que somos gente sincera y que nuestro país no comenzó la (campaña) de vacunación", lamentó el entrenador Jignesh Rawal.



Pero también se ha hecho diferencia con quien se ha vacunado. Este fue el caso de la rusa Natalia Vikhlyantseva. A la tenista no le permitieron participar por haberse aplicado dosis de la vacuna rusa Sputnik V, la cual no es reconocida como válida por las autoridades sanitarias australianas.



“Desafortunadamente, no participaré en el Australian Open de este año. Estoy muy contenta con el nivel de tenis que mostré en los últimos torneos y deseo jugar en Australia, pero la Sputnik aún no está verificada”, explicó Vikhlyantseva a través de su cuenta de Twitter.



Stephen Parnis, exvicepresidente de la Asociación Médica Australiana, expresó en Twitter que la exención "envía un mensaje atroz a millones de personas que buscan reducir el riesgo de la covid-19 en Australia para ellos mismos y para los demás. La vacunación es una muestra de respeto, Novak". "No importa lo buen jugador de tenis que sea. Si se niega a vacunarse, no se le debería permitir la entrada", añadió el médico.

Confirmación de la Federación Australiana

La Federación Australiana de Tenis (TA), organizadora del Open de Australia, confirmó este martes que una "derogación médica" había sido otorgada al tenista de 34 años para que pueda jugar el primer gran torneo del año.



"Djokovic pidió una derogación médica que le fue otorgada tras un examen riguroso (a petición suya) implicando a dos grupos diferentes e independientes de expertos médicos", indica TA en un comunicado publicado pocos minutos después de que el número uno mundial anunciara que viajaba a Australia.



"Novak Djokovic participará en el Open de Australia y está en camino", insiste el comunicado, refugiándose en el secreto médico para no anunciar las razones de esta derogación al número uno mundial, que buscará un 21º título récord del Grand Slam y un décimo en Melbourne.



"Protocolos justos e independientes fueron realizados para evaluar las demandas de exenciones médicas para asegurar un Open de Australia 2022 seguro y agradable para todos", señala el presidente de TA, Craig Tiley, en el comunicado.



Novak Djokovic no comunicó nunca su situación de vacunación y se había expresado en abril de 2020 contra la vacuna obligatoria, entonces planeada para permitir la reanudación de los torneos pese a la pandemia del covid.