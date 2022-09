Martín Cuevas ganó un partidazo y la serie de Copa Davis entre Uruguay y China está 1-1

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Davis ya está en marcha en el Carrasco Lawn Tennis y tras la primera jornada entre Uruguay y China la serie correspondiente al Grupo Mundial II de este certamen de tenis está igualada 1-1.

Es que luego de la ceremonia de inauguración en la cancha principal del escenario, fue turno para la acción y salieron a escena el uruguayo Ignacio Carou (23 años) y el chino Zhizhen Zhang (25 años).

El asiático, número 122 del ranking mundial de la ATP no tuvo problemas para vencer al uruguayo, 617 de la clasificación, y lo hizo en sets corridos con un doble 6-2 en un encuentro que duró 55 minutos poniendo a la visita 1-0 arriba.

Pero a segunda hora se enfrentaban Martín Cuevas (30 años), 404 del ranking ATP, y Bu Yunchaokete, quien con 20 años ocupa el puesto número 340 del mundo.

En un verdadero partidazo que se resolvió en dos horas y 27 minutos en la cancha principal del Carrasco Lawn Tennis, Bebu se quedó con una gran victoria en cifras de 4-6, 6-4 y 7-6 para dejar las cosas 1-1 en la serie.

El uruguayo comenzó perdiendo en una luchada primera manga pero luego de repuso y se hizo fuerte para consolidar un muy buen triunfo en el que conectó siete aces contra dos de su adversario.

Bebu le hizo frente a las ocho doble faltas que cometió durante el encuentro (apenas una de su rival) y además, tuvo un 83% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio.

Los partidos se puede ver en vivo a través de Directv Sports (canales 1610U y DirectvGo) y los que deseen asistir al Carrasco Lawn Tennis pueden comprar sus entradas a través de TickAntel y tienen un costo de $500 pesos.

Cabe recordar que la llave se cerrará este sábado 17 de septiembre con el encuentro de dobles a primera hora desde las 12:00 y luego con los otros dos enfrentamientos de individuales en el Carrasco Lawn Tennis.



Los partidos de la serie entre Uruguay y China

Viernes 16 de septiembre

Zhizhen Zhang a Ignacio Carou 6-2 y 6-2 en 55 minutos

Martín Cuevas a Bu Yunchaokete 4-6, 6-4 y 7-6.

Sábado 17 de septiembre

12:00 horas | Ignacio Carou y Martín Cuevas vs. Bu Yunchaokete y Rigele Te

A continuación | Martín Cuevas vs. Zhizhen Zhang

A continuación | Ignacio Carou vs. Bu Yunchaokete