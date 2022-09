Uruguay enfrenta a China por Copa Davis: día, hora, dónde ver los partidos y precios de las entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay vuelve a salir a escena en la Copa Davis, el torneo de naciones de tenis, y lo hace desde este viernes recibiendo a China en el Grupo Mundial II, en la serie que tendrá lugar en el Carrasco Lawn Tennis.

Este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento de la serie y también el sorteo de cruces de esta llave en la que el equipo uruguayo que tiene a Enrique Pérez Cassarino como capitán contará con un plantel de mucha juventud.

Martín Cuevas, Ignacio Carou, Franco Roncadelli, Francisco Llanes y Joaquín Aguilar son los tenistas que defenderán a la Celeste en la llave que se jugará entre viernes y sábado en Montevideo.

Los partidos se podrán ver en vivo a través de Directv Sports (canales 1610U y DirectvGo) y los que deseen asistir al Carrasco Lawn Tennis pueden comprar sus entradas a través de TickAntel y tienen un costo de $500 pesos.

Martín Cuevas entrenando en el Carrasco Lawn Tennis. Foto: @AUT_oficial.

Los partidos de la serie entre Uruguay y China

Viernes 16 de septiembre

14:00 horas | Inauguración

A continuación | Ignacio Carou vs. Zhizhen Zhang

A continuaciòn | Martín Cuevas vs. Bu Yunchaokete

Sábado 17 de septiembre

12:00 horas | Ignacio Carou y Martín Cuevas vs. Bu Yunchaokete y Rigele Te

A continuación | Martín Cuevas vs. Zhizhen Zhang

A continuación | Ignacio Carou vs. Bu Yunchaokete