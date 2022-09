El día que Pablo Cuevas no quiso ir a entrenar con Roger Federer: "Me arrepiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Cuevas, el mejor tenista uruguayo de la historia, tiene una historia muy particular con Roger Federer, leyenda de este deporte que este jueves anunció su retiro profesional luego de disputar la Laver Cup la próxima semana.

En entrevista con Ovación en 2017, Cuevas contó: "Roger me invitó a su casa a entrenar una vez pero no fui, hace muchos años de eso, yo hablaba tres palabras en inglés y pensé que me iba a meter en un lío si iba. Igual de eso me arrepiento".

"Con Rafa Nadal tengo más historias tal vez por el idioma. De todas maneras he compartido muchos entrenamientos con Roger también", agregó.



Cuevas manifestó en esa entrevista que Federer y Nadal son "personas absolutamente distintas". "Uno de ello es talento puro, la facilidad total, entre comillas el 'mínimo esfuerzo'. Todo eso basado en una clase pura. Roger puede jugar 3 horas en polvo de ladrillo y no ensuciarse las medias. Rafa sale todo lleno de polvo, hasta le gusta revolcarse, tiene una personalidad tremenda", sumó.

"Rafa es un ganador nato, ganaba un Gran Slam y al mediodía siguiente se tomaba un tren para prepararse en una ciudad para conseguir mejorar en pasto y competir al máximo. Tiene el máximo de concentración posible, juega contra un 100 del mundo y sale a pelotear. Federer si va a jugar contra un 100, se mira al espejo, se pone la vincha y más nada. Es como que sabe que ese partido no lo pierde ya de antemano. Por ejemplo, Rafa te ve en un vestuario y se pone a hacer rodilla al pecho a ver si puede intimidarte, Roger capaz mira para otro lado. Son distintos...", explicó Cuevas.

Federer y Cuevas se cruzaron dos veces en su carrera y las dos ocasiones fueron victorias del suizo. En 2015 se midieron en Roma y el triunfo fue 7-6 y 6-4 en la ronda de de 32.

Ese mismo año, pero en Estambul, disputaron la final del torneo donde el suizo se impuso por 6-3 y 7-6 poco más de una hora y media de juego.