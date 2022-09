Messi y Pelé no ocultaron su admiración por Federer: "Único en la historia y un ejemplo para cualquier deportista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llegó el día que muchos no querían tachar en el calendario. Él mismo luchó porque no fuese así, no ahora, no de esta forma. Pero las lesiones no cesaron los avisos. El cuerpo habló lo que tenía que hablar y Roger Federer entendió que se trataba del punto final: a los 41 años su retiro se hará efectivo luego de la disputa de la Laver Cup, la próxima semana.

Dijo adiós al tenis profesional y lo dio a conocer este jueves 15 de setiembre a través de una carta en sus redes sociales. Sus palabras se volvieron virales en cuestión de minutos y deportistas de todo el mundo se expresaron al respecto. Entre ellos tenistas como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Juan Martín del Potro, Pablo Cuevas, entre tantos otros. Pero también hubo estrellas de otros deportes que destacaron al tenista suizo. Este fue el caso de Lionel Messi y Pelé, que no escatimaron en halagos.

"Mi amigo @rogerfederer. Dejar de hacer lo que más nos gusta siempre es una decisión difícil. Sin embargo, encontramos la paz cuando estamos seguros de que dimos lo mejor de nosotros en cada desafío que enfrentamos. Me imagino que este es un día difícil para ti. Ya sea por el cariño de la afición, por el juego y por los grandes amigos que encontraste en el camino. Tu viaje marcó a todos. Eres y siempre serás un ídolo", escribió el ídolo y exfutbolista brasileño.

Por su parte, el delantero de la selección argentina y el PSG expresó: "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar, @rogerfederer".