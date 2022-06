Mario Rebollo tras la salida de la selección uruguaya: “El equipo estaba como apagado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El maestro Oscar Washington Tabárez dejó de ser el técnico de la selección de Uruguay en noviembre y Mario Rebollo, uno de sus asistentes durante el exitoso proceso que le dio muchas alegrías al fútbol uruguayo, habló de varios temas mientras se mantiene alejado de la actividad oficial.

“Nosotros intentamos las cosas pero no pudimos. El equipo estaba como apagado, pero eso no quita que hubo errores de parte nuestra. También hubo cambios en el fixture y eso fue muy importante, pero no determinante”, contó Mario Rebollo en diálogo con el programa Usted Qué Opina (Sport 890).

“Creo que (el cambio de fixture) no fue decisivo. Fue negativo pero no fue decisivo. Nos agarró en un nivel que no nos permitió ser competitivos y se juntaron esas cosas. Después del 2020 y 2021 no logramos tener el nivel que habíamos tenido antes”, explicó.

Acerca de lo mostrado por la selección, Rebollo añadió que “con algún vaivén mantuvimos la continuidad de un buen rendimiento pero después solo hubo algún momento de Copa América 2021 y en algún partido con buen nivel, pero lo cierto es que no tuvimos la continuidad que se necesita para ser competitivos y ganar partidos”.

Consultado por lo que se rumoreaba antes de la salida del cuerpo técnico, Mario Rebollo remarcó que “sabíamos dónde estábamos parados y después de lo de octubre estábamos enfocados en ver cómo revertir y solucionar las cosas. No estábamos pensando que nos íbamos”.

Mario Rebollo dando indicaciones en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Nicolás Pereyra

Lo cierto es que el cuerpo técnico que encabezaba el maestro Tabárez no continuó y se dio la llegada de Diego Alonso a la selección y acerca de cómo lo vive, Rebollo dijo que “la sensación tras salir fue la misma que cuando no estaba en la selección: lo vivo como hincha. Desde que uno es niño e ingresa en el mundo futbol o como jugador profesional como lo fui yo y luego integrante del cuerpo técnico no hay nada más lindo que la selección y es a lo que uno aspira, por eso estoy en modo hincha”.

“Lo primero que pensé después que nos tocó salir es que Uruguay clasificara al Mundial. Y no es demagógico. ¿A vos te parece que puedo pensar en los premios primero? Hay un sentimiento más importante. No es un detalle menor el económico y tiene que ver con la relación contractual, pero la verdad que lo primero que yo quería era que clasificara Uruguay, no por nosotros, sino por los jugadores y toda la gente que estaba involucrada y que compartimos un montón de tiempo porque era bueno para ellos y nosotros clasificar y también para el cuerpo técnico que nos siguió”, dijo Rebollo.

Acerca de lo que piensa del actual cuerpo técnico, el asistente de Tabárez confesó que “tengo una muy buena relación con Diego (Alonso), con Darío (Rodríguez), Carlitos Nicola, el profe Souto y la demás gente que estaba con nosotros y la verdad estaba en modo hincha. Quedé recontra feliz valorando lo que se hizo porque ganar cuatro partidos seguidos en las Eliminatorias lo hace solo Brasil y quizás esta Argentina de ahora porque ninguna otra selección lo logra. Son cosas que rompen los ojos”.

Mario Rebollo remarcó que “hubo un cambio y es claro, por eso digo que veía un equipo nuestro como apagado y el cambio fue notorio. Algo pasó porque los jugadores más o menos eran los mismos”.

“Con Diego Alonso nos juntamos y le pasé toda la información que necesitaba, me puse a disposición como con el resto del grupo de trabajo y la verdad que esa charla que tuvimos fue divina. Me dejó recontra tranquilo. Lo vi muy bien a Diego y muy consciente de lo que se jugaba, pero también muy sereno con las cosas claras y muy práctico”, agregó.



Las mejores imágenes del duelo entre Uruguay y Brasil en Londres. Foto: Reuters

Consultado acerca de qué hubiese pasado si el cuerpo técnico que integraba continuaba en sus funciones, Mario Rebollo fue muy claro y dijo que “obviamente el deseo está y uno hace todo para que eso suceda, pero los supuestos sobre si hubiéramos seguido no lo puede decir nadie porque no pasó. Con el condicional somos todos campeones. Son cosas que no pasaron. Lo que sí sé es que hubo un cambio y el cambio fue positivo”.

El asistente del maestro contó además que durante la pandemia se recibió de Gerente Deportivo en fútbol y acerca de la designación del nuevo entrenador de la Celeste dijo que “no me pareció mal lo de Diego (Alonso). Yo conozco a los tres que estaban con chances (Alonso, Medina y Aguirre) y capaz Diego Aguirre era de los tres el que tenía más trayectoria, pero está el tema de la juventud también, tanto del Cacique como del Tornado”.

Uno de los últimos temas que Mario Rebollo respondió fue acerca de la relación con Fabián Coito y acerca de eso remarcó que “la relación no cambió para nada. Sigue siendo la misma que desde el primer día que empezamos a trabajar juntos. Yo lo tuve de compañero en Wanderers, nos conocemos desde hace tiempo y es uno de los entrenadores con más capacidad en nuestro país a nivel de juveniles, pero que perfectamente puede dirigir a nivel mayor. A veces se los encasilla a los técnicos por el tiempo que llevan en juveniles”.

Citaciones

Respecto a un par de situaciones que se dieron con varios jugadores de la selección y consultado por la no citación de Nicolás López mientras Tabárez fue el técnico de la selección, Mario Rebollo explicó que “fue una razón estrictamente deportiva. No había nada extra”.

Por otra parte y respecto a Facundo Pellistri, Rebollo dijo que “es mérito de Diego y la verdad que a mí me sorprendió. Es toda del entrenador y el jugador”.