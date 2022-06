El clic de Valverde tras charlar con Alonso, su confesión tras la final de Champions y por qué selección hinchará su hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde sigue dando que hablar por lo hecho dentro del campo de juego y esta vez llegaron desde España a Uruguay para entrevistarlo en un mano a mano donde trató varios temas.

Entre ellos, estuvo sobre la mesa su presente en la selección uruguaya donde ha demostrado grandes niveles con la que se ilusiona hacer un buen Mundial en Qatar.

"Con trabajo, todo se puede, y nosotros afrontamos cada partido con la humildad propia de este país. Estamos muy unidos como grupo y cada jugador, del primero al último, tira para el mismo lado. Si todos tenemos confianza, fe y unión, podemos lograr cosas grandes. Luego, que pase o no, depende del fútbol. Intentaremos hacer historia con la Celeste", confesó en diálogo con diario Marca.

Diego Alonso, antes de asumir el reto de su primer partido ante Paraguay por Eliminatorias, se encargó de hablar con cada uno de los futbolistas y Valverde aseguró que en esa charla vivió un click.

"Yo tenía hasta entonces un poco la cabeza cerrada, y él me hizo abrir la mente. Él tiene mucha experiencia en el fútbol y me dijo cosas bonitas, pero también ciertas, y tengo que aprender mucho de él. Mi mujer (Mina Bonino) estaba también en esa charla y ambos hicimos un clic porque ella también me ayuda mucho. Un clic para poder demostrar más cosas que el entrenador sabía que tenía. Me dio la confianza que necesitaba entonces y eso me ayudó mucho para ganarme un lugar en el Madrid. Fue de gran ayuda", agregó.

Esa ayuda le permitió volver a encontrar su lugar en el Madrid y por ende terminar ganando la Champions League como titular. En esa final ante Liverpool, el Halcón tuvo un gran despliegue y además dio una asistencia. ¿Dio una asistencia?

"Asistencia fue porque la estadística me lo contó como tal. Gracias a ese pase-disparo al arco, llegó el gol y ganamos la Champions. Unos pueden decir disparo, otros pase, pero lo importante es que la Copa está en Madrid. Esa acción fue la más importante de mi carrera. Vini me dijo que fue un gran pase. Lo importante es que con esa acción ya dejé una huella en la historia del Madrid y tengo que valorarlo porque es algo muy lindo", expresó el mediocampista.

Su buen momento es lo que le permitirá disfrutar de su primer Mundial con la selección uruguaya, pero en su propia casa tendrá "rivalidad" teniendo en cuenta que su esposa es Argentina.

Consultado sobre por qué selección hinchará Benicio, su hijo, confesó: "Por Uruguay claramente". "Ella es mi sostén para que yo sólo piense en el fútbol y es muy importante para mí", agregó el volante sobre su familia.