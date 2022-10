Gastón Tealdi sobre la posibilidad de que el Profe Ortega vaya al Mundial: “Todavía no está confirmado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presencia del Profe Oscar Ortega con la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 es un tema que tiene en vilo a la Asociación Uruguaya de Fútbol y luego de que la Celeste lograra la clasificación comenzaron las gestiones con el Atlético de Madrid.

El uruguayo de 64 años es parte importante del cuerpo técnico que encabeza el argentino Diego Simeone en el club colchonero siendo mano derecha del Cholo y también pasó a ser pieza clave en el grupo de trabajo de Diego Alonso en la selección uruguaya.

Luego de que la Celeste sellara su pasaje a la Copa del Mundo, desde la AUF comenzaron las gestiones con el equipo español ya que por supuesto, tiene la prioridad por su contrato vigente.

Lo cierto es que según pudo saber Ovación, la AUF ya hizo todas las gestiones pertinentes y la pelota está en suelo español debido a que Ortega debe lograr el “ok” del Atlético de Madrid.

Consultado al respecto, el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, dijo a Ovación que “la realidad es que es cierto que se hicieron gestiones pero no es real que está confirmado que va al Mundial porque requiere de la autorización del Atlético de Madrid, algo que todavía no tenemos”.

El profe Oscar Ortega durante un calentamiento de la selección uruguaya.

“El que le dio la información a un periodista diciendo que está confirmado lo hizo con mucha irresponsabilidad porque dio un dato erróneo ya que nosotros hemos tratado de ser cautelosos y cuidadosos con todas las partes porque hay cierta sensibilidad con estos temas y que se diga que está confirmado cuando aún no lo está es complicado”, explicó Tealdi.

Por otra parte, el vicepresidente de la AUF confirmó que el Canciller Francisco Bustillo ha sido parte de la negociación con el Atlético de Madrid debido a su pasado en España. “Eso es así y Bustillo le pidió permiso a la AUF para poder interceder y colaborar en este asunto”, dijo Gastón Tealdi.

Además, el directivo remarcó que “la verdad es que a esta hora no está confirmado y que salga esa información ahora es de mala intención por parte del que la pasó porque no toma en cuenta que es un tema que aún no está cerrado”.

Lo cierto es que esta situación deberá resolverse en las próximas horas ya que la Copa del Mundo está cada vez más cerca ya que se pondrá en marcha el 20 de noviembre más allá de que la Celeste, que integra el Grupo “H” junto a Corea del Sur, Portugal y Ghana, debutará el 24 ante los asiáticos.