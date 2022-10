¿Qué dice la AUF sobre la propuesta de que se venda cerveza en los estadios del fútbol local?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es una idea que se ha venido trabajando fundamentalmente considerando que hay sponsors que son bebidas alcohólicas que se han propuesto para estar el fútbol y en la AUF", sostuvo Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, sobre la propuesta de que se venda alcohol en los estadios del fútbol uruguayo como informó Búsqueda y confirmó Ovación.

En el marco de la presentación de la Copa del Mundo en Uruguay, Tealdi destacó en conferencia de prensa: "Hay recursos económicos muy importantes que se están desperdiciando y si miramos el mundo en muchos países se expenden bebidas alcohólicas".

De todas maneras, el vicepresidente de la AUF también fue cauto y añadió: "Estas situaciones de violencia hace que quizás no sean los tiempos adecuados como para hacer un planteo de esa naturaleza, pero sí trabajarlo para cuando sea el momento hacer los planteos correspondientes".

A su vez, indicó que cabe la posibilidad de que no suceda a nivel de fútbol uruguayo pero sí en los partidos de la selección uruguaya: "Es una posibilidad y sobre todo establecer un sistema de control como en otros países para que la gente pueda beber, pero con control y moderación que es lo importante".

La presencia de la policía en los partidos:

"No recibimos comunicación hay una normativa (Ley 19714) que establece que la policía debe intervenir en situaciones donde se le requiera, el decreto reglamentario (35 del 2002) establece claramente cuál es la reglamentación y yo creo que no hay ninguna propuesta de modificación", agregó Tealdi al ser consultado sobre la posibilidad de que la policía no asista más a los estadios.

"En lo personal nos parece importante el resguardo de la policía como garantía al público y ya está previsto la guardia y seguridad de árbitros y personal de recaudación. El hecho de que la policía esté disponible es una garantía adicional que por lo menos evita problemas mayores a los que lamentablemente hemos tenido en los últimos días", agregó.