Qué dijo Beatriz Argimón ante la posibilidad de tocar el trofeo de la Copa del Mundo que llegó a Montevideo

El tour del trofeo original de la Copa del Mundo ya está en Uruguay y este viernes llegó a Montevideo con una ceremonia que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde Lúcio, campeón en Corea-Japón 2022 con Brasil, fue el encargado de develar la pieza que mañana será exhibida en el Estadio Centenario.

Lo cierto es que como presidenta en ejercicio Beatriz Argimón estaba autorizada a tocar la Copa del Mundo al igual que los campeones del Mundial ya cerca de eso, la mandataria contó cómo vivió esta jornada.

“No la iba a tocar porque cuando salí de Torre Ejecutiva para acá, un grupo de periodistas que sabía que venía expresamente me dijeron ‘no vayas a tocarla porque da mala suerte’. Es más, en el camino hacia el aeropuerto varios colegas de ustedes me escribieron para decirme que no la toque”, contó Argimón.

Beatriz Argimón junto al brasileño Lúcio. Foto: Leonardo Mainé.

“Entonces pensaba cuando estaba al lado de la Copa que podía tocarla qué iba a hacer si me decían que podía tocarla, pero por suerte había un histórico —Lúcio— que viene acompañando el tour y es el encargado de levantarla”, dijo la presidenta en ejercicio.

Argimón remarcó que “yo la verdad esa no la corría eh (risas). Yo sé que pueden ser cábalas. No sé si son ciertas o no, pero no iba a levantar la copa. En la conferencia lo decía porque tiene que ver con la más rica historia, pero también con la esperanza y el futuro. El eslogan del tour es la magia de creer, entonces yo creo que terminado el Mundial esta copa vuelve para acá”.

Consultada ante una posible ida al Mundial, Beatriz Argimón expresó que “no voy a ir a Qatar pero obviamente tengo anotados todos los partidos en la agenda cuando juega Uruguay como corresponde porque todos coincidimos en que la camiseta Celeste es una matriz que nos une y el fútbol en general convoca al mundo en momentos muy especiales y es muy oportuno mostrar una fiesta con pasión y fundamentalmente un torneo que nos debe unir porque así tenemos que estar los uruguayos”.

Beatriz Argimón y el influlencer Javo Machado. Foto: Leonardo Mainé.

Ante la pregunta de por qué hizo subir al influencer Javo Machado al escenario, Beatriz Argimón dijo que “porque este chico rochense mostró sus videos ya que vino en el avión y decidió contar toda su experiencia en el tour y me dijo tú no sabés lo que significa y la emoción que sentí. Y lo que dice él es lo que sentimos nosotros y no hay selección uruguaya sin hinchas. Por eso decidió que me acompañara dándole la bienvenida a la copa”.

Por último y ante la chance de que Uruguay sea sede de un Mundial, la presidenta en ejercicio remarcó que “por supuesto saben que estamos con la posibilidad del 2030 junto a otros países y estamos trabajando firmemente”.