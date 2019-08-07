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El País Ovación Selección

Forlán dejó una marca importante en el Manchester United

07/08/2019, 09:59
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Diego Forlán siendo figura en el Manchester United

INGLATERRA

El club supo evocar el rendimiento del futbolista uruguayo con un video que difundió en sus redes sociales.

El año pasado, sobre fines de junio, el Manchester United decidió recordarle a sus hinchas la huella que había marcado Diego Forlán en sus filas. Adquirido desde Independiente de Avellaneda, el futbolista uruguayo marcó 33 goles en 77 partidos de Premier League.

Bombazos de derecha, de izquierda, golazos de cabeza. Aquella camiseta número 21 varias veces fue revoleada por el extraordinario delantero que supo compartir equipo con Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ryan Giggs y Paul Scholes, entre otros.

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