Bolivia vs. Uruguay por Eliminatorias: cuándo es el partido, horario, posible equipo y dónde verlo

La selección de Uruguay se apronta para visitar a la selección de Bolivia este martes en la fecha 14 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en el partido que se jugará desde la hora 17:00 en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Luego de la derrota del viernes con Argentina 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo, la Celeste necesita sumar para seguir con chances de lograr un cupo en la Copa del Mundo ya que tras perder ese encuentro quedó por fuera de la zona de clasificación.

Hoy Uruguay está en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 16 puntos, los mismos que tienen Colombia (quinto) y Chile (cuarto) y a además, está a cuatro unidades de Ecuador, que viene tercero detrás de Brasil y Argentina.

El encuentro entre bolivianos y uruguayos se jugará este martes a la hora 17:00 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, ciudad ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y tendrá el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires, mientras que Luiz Flavio de Oliveira será el cuarto árbitro. El VAR también será de Brasil ya que estarán Wagner Reway y Rodrigo Correa.

El partido se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.

En cuanto al equipo, los 11 del maestro Oscar Washington Tabárez serán Fernando Muslera en el arco; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Joaquín Piquerez en la zaga; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

Así se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias



Martes 16 de noviembre

17:00 horas | Bolivia vs. Uruguay

18:00 horas | Venezuela vs. Perú

20:00 horas | Paraguay vs. Colombia

20:30 horas | Argentina vs. Brasil

21:15 horas | Chile vs. Ecuador

Así está la tabla de las Eliminatorias