Uruguay enfrenta a Bolivia por un triunfo impostergable a 3600 metros

Uruguay está en un momento crucial de las Eliminatorias Sudamericanas. La Celeste sabe que no puede seguir desperdiciando chances si pretende estar en el Mundial de Catar que se desarrollará sobre finales del próximo año. Hoy enfrenta a Bolivia a partir de la hora 17:00 de Uruguay (una menos en Bolivia) a los 3600 metros de altura, en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

La selección uruguaya lleva tres partidos consecutivos con derrota (dos veces con Argentina y con Brasil en Manaos) y cuatro sin ganar si sumamos el empate contra Colombia en el Gran Parque Central. Esos resultados fueron los que lo llevaron a quedar relegado al sexto lugar de la tabla, afuera de los puestos de clasificación y hasta de repechaje.

Para buscar cambiar la pisada, y en un contexto especial por el lugar en donde se jugará el partido, Óscar Tabárez manda dos variantes respecto al equipo que perdió el viernes contra la Albiceleste de Lionel Scaloni: Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez en lugar de Brian Rodríguez y del salteño Luis Suárez.

Además, todo hace indicar que finalmente Rodrigo Bentancur -quien salió sentido contra Argentina por un fuerte golpe en la rodilla- será titular hoy. Así, la Celeste volvería a implementar un 4-1-4-1 con los mismos defensores, con Lucas Torreira de volante tapón y con Bentancur y Matías Vecino rompiendo líneas unos metros más adelante.

Está claro que Uruguay no podrá proponer el mismo partido del viernes en el Campeón del Siglo, porque en ese encuentro presionó durante varios momentos del juego en campo rival. Hoy deberá administrar mejor y con más cautela las energías y, como dijo Vecino en conferencia de prensa, la Celeste deberá saber aprovechar los tiempos del partido y las situaciones que pueda generar en ataque.

Es que Uruguay debe buscar un triunfo que lo reposicione en la tabla de cara a las cuatro fechas finales. Si no se puede, es imprescindible sumar al menos una unidad, sabiendo que en el tramo final de las Eliminatorias deberá buscar los puntos que le faltan para llegar a la Copa del Mundo.

BOLIVIA

Farías colocará una oncena ofensiva

César Farías colocará hoy una oncena ofensiva, seguramente con una línea de tres defensores, con un equipo similar al que goleó a Paraguay 4-0 en la altura en octubre. Si se compara con el equipo que jugó el pasado jueves en Lima (0-3), no irán de entrada Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest) y Franz Gonzáles (The Strongest). Hasta anoche la principal duda era si juega finalmente Erwin Saavedra (Bolívar) o si en su lugar lo hace el experimentado Juan Carlos Arce, actualmente campeón con el Always Ready. Fernando Saucedo es otra opción.