Inglaterra derrotó 30-24 a Fiji y se clasificó a la semifinal del Mundial de rugby

Inglaterra estuvo cerca de sufrir un sacudón, pero terminó derrotando 30-24 a Fiji para avanzar a semifinales del Mundial de rugby 2023, este domingo en Marsella, gracias a su estrella Owen Farrell, quien fue decisivo cuando el duelo estaba igualado a falta de diez minutos.

El XV de La Rosa, que jugará por estar en la final contra el ganador del partido entre Francia y Sudáfrica -este domingo en París-, se llevó el triunfo gracias a un drop y a un penal de Farrell, cuando Fiji lo había igualado 24-24 en el minuto 70.

"Fue lo que esperábamos. Es un equipo muy duro y en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Estoy contento de la combatividad que hemos mostrado al final. La habilidad y la potencia de Fiji siempre pueden hacer daño, hay que vigilar mucho", dijo Farrell, quien fue elegido mejor jugador del partido.

Para las semifinales, el sábado en París, Inglaterra deberá encontrar otros recursos más allá del privilegiado pie de Farrell ante un rival con el que seguro tendrá cuentas pendientes: los Bleus ganaron en el Seis Naciones, en marzo en Twickenham, con un contundente 53-10, mientras que los Springboks también los derrotaron en la final del pasado Mundial de Japón 2019.

En el estadio Velodrome, ante 60.000 espectadores y mayoría inglesa, el XV de la Rosa se vengó de la derrota sufrida, también en Twickenham, a finales agosto, cuando perdió por primera vez en su historia ante Fiji.

Tras el final del partido, Steve Borthwick, entrenador de los ingleses, destacó el partido hecho por el rival: ""Les doy un inmenso crédito a los jugadores por haber gestionado esto. Pero ha sido una gran actuación de Fiji, no solo esta noche, sino en toda la Copa del Mundo", dijo Borthwick acerca de una selección que le ganó a Australia en la primera fase y le puso suspenso a su pase a cuartos tras caer ante Portugal.