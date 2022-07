Felipe Berchesi tras el triunfo de Los Teros: “La preparación mental fue lo más importante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con intensidad y efectividad en la primera parte, pegando en momentos justos y con una muy buena defensa cuando las papas quemaban en el cierre del encuentro, Los Teros se reivindicaron y derrotaron a Rumania por 26 a 20 en el segundo amistoso disputado en el Estadio Charrúa.

Luego de lo que había sido la caída por 30 a 22 el domingo 10 de julio, el equipo de Esteban Meneses mostró otra cara y supo manejar los momentos para conseguir un merecido triunfo.

Los Teros comenzaron con un try-penal en contra y con una amarilla para Manuel Ardao a los 3’, pero reaccionaron y luego se fueron al descanso 19-17 arriba.

Los Teros vencieron a Rumania en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

En el complemento, un try del capitán Andrés Vilaseca fue clave para encaminar a la Celeste a la victoria, pero también fue determinante la fortaleza defensiva de un equipo que defendió su territorio para sellar el triunfo.

Felipe Berchesi fue uno de los hombres fundamentales en el equipo de Esteban Meneses y luego del encuentro habló con Ovación y dijo que “venir a jugar a la selección te recarga las baterías. Jugar en Europa es otra cosa. No se siente la camiseta de la misma manera que acá, entonces para nosotros es muy importante venir y sobre todo ahora que nos quedan pocos partidos antes del Mundial y se nota que nos cuesta, lo vimos en el partido pasado, entran jugadores, hay jugadas nuevas y nos cuesta adaptarnos un poco por eso nos fuimos muy dolidos el domingo pasado, sobre todo porque entregamos el partido muy fácil y no es esa la imagen de este equipo que venimos construyendo hace tiempo, por eso queríamos salir a demostrar otra cara, salimos a proponer más juego y se vio un poco más el corazón del equipo que es una de nuestras grandes banderas”.

Berchesi aportó seis puntos en el triunfo de Uruguay ante Rumania. Foto: Leonardo Mainé.

Los Teros mejoraron muchos aspectos en el juego de un partido a otro, pero Berchesi destacó: “La preparación mental fue lo más importante porque si bien la semana no cambió mucho porque no podíamos meterle mucha intensidad a los entrenamientos después del primer partido, creo que nos concentramos mucho más en analizar los errores que tuvimos, lo que debíamos mejorar y sabíamos que dependíamos de nosotros porque Rumania en pocos días no iba a cambiar su plan de juego así que lo que teníamos que trabajar era el tema de estar preparados para salir con todo y si bien nos dormimos un poco en la primera salida, después supimos repuntar y lo ganamos”.

Pero para Berchesi, que aportó seis puntos, aún quedan cosas por mejorar y en eso fue autocrítico: “Tenemos que mejorar las salidas de campo propio, sobre todo después de marcar puntos porque nos cuesta eso y le damos la chance al rival de anotar. Pero estos partidos sirven para eso porque nos ponen en el tamaño de lo que nos vamos a encontrar en el Mundial. En el maul defendimos bien y nos costó el scrum, pero es una prueba que nos viene muy bien”.