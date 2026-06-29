Relator argentino pidió disculpas a Fernando Muslera luego de durísimas descalificaciones al arquero uruguayo

Las fuertes críticas que el relator argentino Juan Manuel Tucci lanzó contra Fernando Muslera durante la transmisión del partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026 tuvieron un inesperado capítulo posterior. Luego de la repercusión que generaron sus dichos, el periodista utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente al arquero uruguayo y reveló que también lo hizo de manera personal.

Durante la cobertura del encuentro para el canal de streaming AZZ, Tucci responsabilizó exclusivamente a Muslera por la eliminación de Uruguay tras el error que derivó en el gol de España. En caliente, utilizó calificativos muy duros y afirmó que el arquero había hecho un "papelón", lo llamó "impresentable", sostuvo que era "el peor jugador de la Copa del Mundo" y llegó a afirmar que "hoy Muslera se retiró del fútbol".

El relator, identificado además con Estudiantes de La Plata —club en el que Muslera tuvo una destacada temporada y al que regresará tras el Mundial—, incluso trasladó su preocupación al equipo argentino. Durante la transmisión sostuvo que el arquero suplente debía ocupar la titularidad y advirtió que los hinchas "lo podemos llegar a padecer", al considerar que el impacto psicológico de los errores podía afectar su rendimiento cuando volviera al club.

Horas después, Tucci cambió completamente el tono. En un mensaje publicado en la red social X reconoció que había ido demasiado lejos en sus comentarios.

"Quiero pedir disculpas por lo que dije sobre Fernando Muslera relatando el Mundial para AZZ. Fui demasiado duro. Me excedí en la crítica, usé términos injustos y no medí el peso que podían tener mis palabras, sobre todo hablando de un jugador de Estudiantes en un momento personal difícil", escribió.

El periodista agregó que, aunque considera legítimo analizar rendimientos deportivos y señalar errores, "no estuve bien en la forma". También contó que, al escuchar nuevamente la transmisión, comprendió el enojo que expresaron muchos hinchas de Estudiantes.

Fernando Muslera en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Quiero pedir disculpas por lo que dije sobre Fernando Muslera relatando el Mundial para AZZ.



Fui demasiado duro. Me excedí en la crítica, usé términos injustos y no medí el peso que podían tener mis palabras, sobre todo hablando de un jugador de Estudiantes en un momento… — Juanma Tucci (@juanmatucci) June 28, 2026

Además, reveló que ya había hablado directamente con el futbolista. "A Fernando ya le pedí disculpas personalmente y ahora lo hago de manera pública", expresó, extendiendo además el pedido de perdón a la comunidad de los espacios partidarios vinculados a Estudiantes con los que suele ser identificado.

En el cierre de su mensaje, Tucci asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido. "El error fue mío, no de mis compañeros ni del proyecto. Me hago cargo y voy a tratar de estar a la altura con hechos, no con explicaciones eternas", concluyó.