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El País Ovación Mundial

Bélgica 0-0 Irán en vivo por el Mundial 2026: los belgas son más peligrosos en el inicio del partido

Ambos van por su primer triunfo luego de que el equipo dirigido por Rudi García igualara 1-1 ante Egipto, mientras que el combinado asiático empató 2-2 en el estreno ante Nueva Zelanda.

El País
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21/06/2026, 15:16
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Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica, aplaudiendo saludando a la hinchada en partido por el campeonato Mundial de fútbol 2026.
Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica aplaudiendo saludando a la hinchada en partido por el Campeonato Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Alex Grimm/Getty Images

Desde las 16 horas de este domingo, Bélgica e Irán se cruzan por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026 en busca de su primer triunfo. La primera viene de igualar 1-1 ante Egipto, mientras que el combinado asiático empató 2-2 en el estreno ante Nueva Zelanda.

Rudi García hace cuatro cambios en el seleccionado belga y le da ingreso desde el inicio a De Cuyper, Raskin, Saelemaekers y Lukaku. De esta manera, saldrá a la cancha con Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Saelemaekers, Lukaku y Trossard.

Amir Ghalenoei, DT de Irán, escogió estos 11: Beiranvand; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Kanani, Hardani; Ghoddos, Mohebbi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi.

El encuentro, disputado en el  en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Ficha del partido

Formación de la selección de Irán para enfrentar a Nueva Zelanda en el campeonato Mundial de fútbol 2026.
Formación de la selección de Irán para enfrentar a Nueva Zelanda en el campeonato Mundial de fútbol 2026.
Foto: Harry how/Getty Images

Hora: 16:00
Estadio: El SoFi Stadium en Los Ángeles.
Árbitro: Darío Herrera (ARG).
Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (ARG).
Cuarto: Yusuke Araki (JAP).
VAR: Hernán Mastrangelo (ARG) y Leodan González (URU).

Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Saelemaekers, Lukaku y Trossard.
DT: Rudi García.

Irán: Beiranvand; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Kanani, Hardani; Ghoddos, Mohebbi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi.

DT: Amir Ghalenoei.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

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