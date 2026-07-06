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Agenda Deportiva del 6 de julio de 2026

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06/07/2026, 04:00
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Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Dos grandes partidos por el Mundial

Juegan Portugal vs. España y Estados Unidos vs. Bélgica. Además hay Segunda División y Wimbledon

Portugal vs. España

Mundial 2026
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16:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv/Canal5/AntelTV

Miramar Misiones vs. Atenas

Segunda División
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18:00
#

DSports/Disney+/Cables/AntelTV

Estados Unidos vs. Bélgica

Mundial 2026
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21:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Canadá vs. Jamaica

Eliminatorias FIBA
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20:10
#

DGO/DAZN

Bahamas vs. Puerto Rico

Eliminatorias FIBA
#

20:10
#

DGO/DAZN

San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers

NBA Summer League
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23:00
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NBA League Pass

A. De Miñaur vs. F. Cobolli

Wimbledon
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09:00
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Disney+

T. Fritz vs. A. Bublik

Wimbledon
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12:30
#

Disney+

J. Lehecka vs. A. Zverev

Wimbledon
#

13:00
#

ESPN/Disney+

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