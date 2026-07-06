Agenda Deportiva del 6 de julio de 2026

Dos grandes partidos por el Mundial Juegan Portugal vs. España y Estados Unidos vs. Bélgica. Además hay Segunda División y Wimbledon Portugal vs. España Mundial 2026 16:00 DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv/Canal5/AntelTV

Miramar Misiones vs. Atenas Segunda División 18:00 DSports/Disney+/Cables/AntelTV

Estados Unidos vs. Bélgica Mundial 2026 21:00 DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Canadá vs. Jamaica Eliminatorias FIBA 20:10 DGO/DAZN

Bahamas vs. Puerto Rico Eliminatorias FIBA 20:10 DGO/DAZN

San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers NBA Summer League 23:00 NBA League Pass

A. De Miñaur vs. F. Cobolli Wimbledon 09:00 Disney+

T. Fritz vs. A. Bublik Wimbledon 12:30 Disney+

J. Lehecka vs. A. Zverev Wimbledon 13:00 ESPN/Disney+

