El 34 Oriental: la película que narra el camino al éxito del luchador uruguayo Tonga Reyno, un defensor de la patria

Un persona "muy mediática". Eso vio el director uruguayo Carlos Conti antes de ir en busca de Gastón "Tonga" Reyno como personaje de su próximo documental llamado El 34 Oriental, filme que se entrena este miércoles. Lo había visto muchas veces en televisión, no sabía mucho de él ni del deporte que practica, pero le pareció interesante que este uruguayo había podido lograr vivir de las artes marciales mixtas en Estados Unidos. Mientras empezaba a exhibir Agridulce, otra de sus películas, habló con el protagonista y le comentó que había pensado en hacer un proyecto con el luchador. Esta persona tenía el número y allí comenzó la investigación.

Lo contactó por videollamada porque en ese momento Tonga vivía en el norte del continente. "Le comenté que quería hacer un documental sobre él y me dijo: 'Y bueno... si vos querés. ¿Estás seguro?'", recuerda Conti sobre las primeras palabras que intercambió del proyecto y se ríe. Esta escena sucedió hace cuatros años cuando el filme recién era un impulso. "Estás cosas son medio así, locas. Después de que te cae la ficha con las cosas más ordenadas te das cuenta que te estás metiendo en algo que es muy complejo, pero si lo pensás al revés no lo hacés", sostiene el también productor y guionista.



¿De qué trata el documental?



En la película se representan dos líneas principales. Por un lado, el relato que guía el documental que es el presente del protagonista: la vida de él en Estados Unidos. Por otro, sus luces y sombras, no solo el Tonga sonriente que se ve en televisión. El espectador recorre el camino que Reyno transita para llegar al éxito. Un estado al que no arriba por un mero talento y que ha sido basado en trabajo y sudor. Conocemos a su familia, a sus amigos, los momentos de su lucha por llegar a ser vivir del boxeo en Estados Unidos.

El rodaje comenzó en 2018, pero hubo una pausa a fin de año tras un lesión del deportista. Así que el documental se retomó un año después. La película cuenta con escenas filmadas en Estados Unidos, algunas son en San Diego, ciudad donde entrena Reyno rodeado de los mejores luchadores del mundo de artes marciales: Dominick Cruz o Érik "Goyito" Pérez.



"Él entrena con campeones del mundo que tenía colgados en un afiche en su cuarto antes de irse", comenta Conti, que más adelante asegura que le sorprendió lo que entrena el peleador uruguayo. "El Tonga es una monja. Lo que se cuida y lo que entrena no tiene nombre. Lo dicen hasta sus compañeros de entrenamiento. Es un tipo que logra las cosas en base a trabajo. Eso habla bien de él".



En el día a día Tonga se prepara para una pelea puntual que va a disputar en Texas ante Rey Trujillo y el pesaje previo. Antes, el corte de peso, una de las escenas que el director marca como una de las más potentes del documental y que también significo un desafío a la hora de grabar. "Se deshidratan, es la parte más peligrosa del deporte y esa situación complicada está. Impresiona. La pelea que se desarrolla en toda la película". En el transcurso del audiovisual también se desplegan otras facetas del luchador como el Gastón Reyno ídolo y referente de muchos niños.

Estreno

Este martes se llevará a cabo la avant premiere del documental y el miércoles 18 se hará el estreno para todo público en el Movie. La próxima función será el martes 24. Unos días después, el 28 de mayo estará disponible en las carteleras de Paysandú y luego volverá a la capital la primera semana de junio para estrenarse en la Sala Nelly Goitiño.



Conti aseguró que también se proyectará en Florida, Salto, Carmelo, La Pedrera, entre otros escenarios. Más adelante, cuando finalice la reproducción en cines de podrá ver a través del cable, pero antes Conti desea colocarla en alguna plataforma de streaming. Aún no tiene más ventajas de distribución delineadas, pero se estima que podría llegar a reproducirse en Estados Unidos.

"El 34 Oriental"

Tonga no formó parte de las decisiones artísticas del audiovisual, aunque el nombre surgió por una ocurrencia del protagonista. "En una parte de la película él se compara y se ubica en diferentes etapas de la historia, en este caso en el Desembarco de los 33 Orientales, como si fuera el 34 de los Orientales; si nos vamos para atrás en la historia era un romano. Él se autodenomina guerrero", explica Conti, y añade que hay "frutillitas a lo largo de la película que hacen juego con esto".



"Él se siente luchador y un defensor del país y eso es de verdad. Eso es lo que más me gusta de él. Deja la vida en el ring. Lo han llegado a desmayar, no le importa nada, eso no lo hacen todos. Siempre lleva la la bandera y habla constantemente de Uruguay, está orgullo de su país".



El detrás de escena

"Él se tuvo que bancar que yo fui y me quedé durmiendo en la casa, me pegué como una garrapata. El rodaje fue 24 horas", recuerda Conti. Aunque al principio se tuvo que acostumbrar a la rutina del luchador, al final Gastón le dio la ropa del equipo. "Llegó el día de la pelea y yo era uno más. Yo estaba en la esquina del ring. Me vistió como el cuarto acompañante. La gente va a mirar la película y va a decir, cómo llegaste a grabar esto. Esa cercanía en una súper producción capaz que no lo lográs", agrega el producción general, director y guionista.

Equipo Producción general, guión y dirección: Carlos Conti

Dirección de fotografía: Ezequiel Fernández

Post-producción de imagen: Karen Demirdjian

Producción ejecutiva: Silvina E. Hornos, Karina Lepra, Gustavo Machado Sosa