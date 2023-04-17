NFL: Jalen Hurts se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia tras la extensión de su contrato

Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia Eagles, firmó una extensión de contrato por cinco años a cambio de 255 millones de dólares este lunes. Esto lo convirtió en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.

"Hay que mantener lo principal en Philadelphia. Hemos llegado a un acuerdo con Jalen Hurts sobre una extensión de cinco años hasta la temporada 2028", fue el anunció que hicieron los Eagles a través de sus redes sociales.

El total del contrato de Hurts supera al que el año pasado firmó el mariscal de campo Deshaun Watson con Cleveland Browns por 230 millones de dólares.

El acuerdo dice que el pasador tendrá la posibilidad de ganar 274,3 millones de dólares en 2028 si se incluyen incentivos, más los 4,3 millones de su último año de contrato de novato correspondiente a esta temporada 2023.

El trato fue negociado por la agente de Hurts, Nicole Lynn, y el gerente general de los Eagles, Howie Roseman.

Jalen Hurts arribó a los Philadelphia Eagles seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2020. En su año de novato, Hurts comenzó cuatro juegos. En 2021, se hizo con la titularidad.

La temporada pasada destacó, puesto que completó el 66,5 por ciento de sus pases para 22 anotaciones y seis intercepciones, además de otras 760 yardas y 13 touchdowns por tierra. Por estas estadísticas, fue nominado a Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

Sus actuaciones lo llevaron a ser seleccionado Pro Bowl por primera vez en su carrera, sin olvidar que con ellas comandó a su equipo al Super Bowl LVII que perdieron ante los Kansas City Chiefs en febrero pasado.

En el juego por el campeonato de la NFL el mariscal de campo fue líder en yardas por tierra de Eagles con 70 en 15 acarreos, la más alta cifra conseguida por un quarterback en un Super Bowl. También consiguió tres anotaciones por acarreo, fue el primero en su posición en hacerlo.

EFE