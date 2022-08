Nacho Pignataro: de sacar fotos en casamientos a traer el bronce panamericano en surf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La historia de Ignacio “Nacho” Pignataro y el surf comenzó un poco como de casualidad. Era un niño inquieto y sus padres querían que él y su hermano se entretuvieran en las jornadas de veraneo en la playa y así empezaron a tomar clases. Primero lo hicieron en Montoya, luego se mudaron a la parada 3 de la Playa Brava, de donde no se movieron más.

La historia de este montevideano amante de las olas y uno de los mejores con tablón o longboard, es más curiosa aún: era fanático de la película Endless Summer II, tanto que en el videoclub se la regalaron y fue esa película y el personaje de Wingnut que lo apasionaron por el tablón.

A los 15 años le obsequiaron su primer tablón y aunque recibió miradas raras, encontró en la Escuela de Surf La Olla un referente que lo alentó a competir y lo terminó anotando en su primer campeonato.

Hoy, Pignataro es surfista profesional, algo que no es sencillo porque no recibe apoyo estatal, y representa a Uruguay en el mundo gracias a las marcas que lo acompañan.

De amateur a profesional Me propuse ser surfista profesional y me dijeron que para serlo primero tenía que comportarme como tal y eso fue un click que hice para dedicarle todo al surfing y representar a Uruguay, estar entre los mejores y con el objetivo de ser el mejor del mundo”

Fue un camino largo, primero estudio la carrera de comunicación y trabajó como fotógrafo para costearse viajes de preparación. Con los años pudo dedicarse de lleno.

El bronce de Panamá a Uruguay

Del Campeonato Panamericano se trajo la medalla de bronce, aunque, por su personalidad competitiva, no quedó muy conforme.



“Cuando viajo a un campeonato voy con la mentalidad de ir a ganar, no solo porque lo quiero, sino porque tengo la confianza y sé que puedo. Pero en todos los deportes es así, lo que no sale bien se evalúa para las próximas y lo que sí lo vamos reforzando. Creo que el oro está al llegar”, dijo Pignataro tras recibir la medalla de Bronce a Ovación.

Sobre el campeonato reveló que se trató de un torneo con mucho nivel: “En los cuartos de final, me tocó contra un campeón mundial como Piccolo Clemente y le gané. Después las semifinales podrían haber sido una final y encontré las dos olas que me metieron entre los cuatro mejores”, relató.

Pignataro llegó a Playa Venao, donde se disputó el certamen, una semana antes para conocer sus condiciones. “Fueron días de mucho foco, que pagaron porque sentí la confianza en el agua”, destacó.



Y continuó: “Todo el campeonato fui siguiendo algunos pasos para llegar a la final y ahí explotar. Lamentablemente en la final me faltó una ola buena para obtener el oro que era lo que más quería”.



Sin embargo, reconoció que dos uruguayos en la final ya fue hacer historia y que demostró el gran trabajo que vienen haciendo con Julian Schweizer (4°), ya que se enfrentaron a Jefson Silva y Rodrigo Sphaier, dos de los mejores en la categoría del mundo.

La próxima meta de Pignataro es clasificar en la World Surf League y competir en el circuito mundial en 2023. Además, espera competir en el mundial de Longboard donde aspira a lograr el campeonato.