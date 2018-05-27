Las primeras alegrías

ODESUR

Uruguay sumó cuatro bronces en los Odesur



En el segundo día de los Juegos Odesur en Cochabamba, Uruguay ganó cuatro medallas, todas en bronce, por remo y judo.

Las primeras dos preseas fueron conquistadas por Sabrina Díaz en dos categorías. La primera en par de remos cortos peso ligero (LW1X) y la segunda, apenas un rato después, fue en single abierto.

La tercera conquista llegó por medio de Francisco Rodríguez Campanella, Martín González Volkmann, Marcos Sarraute Gallo y Jhonatan Esquivel, reciente olímpico en Río 2016, en la categoría cuatro remos largos sin timonel.

Al final del día David Prestes se quedó con la cuarta en judo en la categoría categoría de hasta 66 kilos.

