Igualó un récord de Usain Bolt y mandó un mensaje: Noah Lyles fue oro en 200 metros del Mundial de Atletismo

El estadounidense Noah Lyles, que este viernes logró en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 su cuarta medalla de oro mundial consecutiva en los 200 metros igualando al jamaicano Usain Bolt, dijo que está "deseando que llegue 2027 (Pekín) para ser el único hombre con cinco títulos" en la distancia.

Lyles se reivindicó con un tiempo de 19.52 en los 200 metros como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

"Estoy deseando que llegue 2027 para convertirme en el único hombre en ganar cinco títulos de 200. Hoy no tuve la misma salida que en la semifinal, pero sabía que seguía avanzando rápido. Estudié a mis competidores. Sabía que su impulso se notaría al acercarnos a los 150 metros, pero el mío se intensificaría después de alcanzar esa marca. Ser paciente fue lo más importante porque controlé la carrera", dijo Lyles, en conferencia de prensa.

Men's 200m Final:



🥇19.52🇺🇸Noah Lyles

🥈19.58🇺🇸Kenny Bednarek (SB)

🥉19.64🇯🇲Bryan Levell (PB)

19.65🇧🇼Letsile Tebogo (SB)pic.twitter.com/TLxCDF9XKA — Travis Miller (@travismillerx13) September 19, 2025

"Sabía que algunos de los chicos se iban a tensar, pero me mantuve relajado y cumplí con mi tarea. Estoy orgulloso de poder demostrar todas mis habilidades", comentó el velocista de Florida, que no guardaba buenos recuerdos del estadio de Tokio.

"No tengo buenos recuerdos de los Juegos de Tokio 2021. En ese momento estaba deprimido pero esta vez tengo energía. Me encanta lo que hago y soy feliz. Tengo el mejor equipo de apoyo y el mejor público que podría haber pedido. Mi cara está rebosante de luz sobre Tokio. Es un momento increíble y de tanta alegría que recordaré para siempre. Ahora quiero ganar la medalla de oro en el relevo", concluyó.

Un fanático del animé: Gear 2 y homenaje a Dragon Ball con la medalla

Antes de comenzar la carrera, las cámaras de las transmisión oficial enfocaron a cada uno de los atletas y Lyles esperó en una particular pose. La Gear 2 del personaje Monkey D. Luffy, el protagonista principal del manga One Piece.

American runner Noah Lyles did Gear 2 pose before the start of a race and then won it in record time🔥 pic.twitter.com/XOOdBIE2bi — Sigmar 🔴 (@sigmarshanks) September 18, 2025

Luego de correr los 200 metros en 19.52, obtuvo su medalla y siguieron los homenajes, Como es habitual en el atleta estadounidense, celebró su medalla con la posición de ataque de "Kamehameha" del manga y anime Dragon Ball Z, del creador Akira Toriyama.

Noah Lyles fue oro en 200 metros del Mundial de Atletismo Foto: EFE

Agencia EFE