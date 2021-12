Fútbol Sala: Peñarol, que pegó primero ante Boston, va por el tri y mantener el invicto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde el año 2014 que Peñarol no se consagraba Campeón Uruguayo en Fútbol Sala hasta que en 2019, de la mano de Gustavo Sánchez como entrenador, sumó su décima estrella en la disciplina. Con el aurinegro ya en el playoff de la temporada 2020 llegó al banco el director técnico argentino Hernán Basile y, con el bicampeonato se fue gestando algo histórico: el mirasol llega al partido decisivo de la temporada 2021 con un invicto histórico de 47 partidos.



Del otro lado estará Boston River, finalista en 2018 ante Nacional y que, después de no participar de la temporada pasada, viene en constante crecimiento de la mano de Nicolás Moliterno y nuevamente con la posibilidad de ir por el título. Que no le será nada fácil.

Para llegar a las finales del playoff, que define al nuevo Campeón Uruguayo, Peñarol tuvo que dejar por el camino a Malvín y a Urupan mientras que Boston River eliminó en cuartos de final a Nacional y al finalista de la temporada anterior, Rio Branco, en semis.



Boston y Peñarol ya se enfrentaron en la misma serie del clasificatorio esta temporada. El primer partido terminó igualado 3-3 y, en la segunda vuelta, con marcador de 6-3 fue victoria aurinegra.



Que se repitió en la final de ida en el Polideportivo de Las Piedras. Con Brandon Díaz y Richard Catardo como goleadores, el aurinegro aprovechó los errores del rival y sacó ventaja en los primeros minutos.

Díaz anotó el primero y, tras un tiro de esquina, Mascota estiró la diferencia cuando transcurrían solo seis minutos de juego. Un golpe duro para el Sastre que sobre la mitad del primer tiempo recibió el tercero, otra vez Catardo, pero Matías Menza descontó a tres minutos del descanso para mantener viva la ilusión.



En el complemento Peñarol, con un plantel largo y de calidad, reguló el ritmo del partido y estuvo más cerca del cuarto que Boston de un nuevo descuento. Sobre el final, Catardo alcanzó su hat-trick y le puso un moño al partido.



El próximo fin de semana al Sastre solo le sirve ganar para forzar un tercer partido mientras que a Peñarol le alcanza el empate para el tricampeonato y mantener el invicto.



FEMENINO Rampla Juniors dio la nota y sacó ventaja ante Nacional. Peñarol, favorito en la serie, le ganó a Banco

Fútbol Sala: Rampla Juniors está en ventaja en la serie ante Nacional. Foto: Luis Diego Silva | @ElShowdelFS

En el Polideportivo de Las Piedras, las rojiverdes sacaron ventaja y supieron controlar el trámite para quedarse con la semifinal de ida por 4-2. Con Jennifer Clara como figura, las Picapiedras van con ventaja a la vuelta en casa de las tricolores que quieren meterse en la final.

En el mismo escenario, las de Pocitos dieron pelea pero no es casualidad que las aurinegras sean las actuales tricampeonas. Con la vuelta al arco de Sofía Olivera, tras jugar en Argentina, las dirigidas por Andrés Izquierdo se quedaron con el primer partido por 3-0.