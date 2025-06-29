Fórmula 1: Lando Norris ganó el Gran Premio de Austria y le pelea a su compañero Oscar Piastri

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso con autoridad en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, ayer en el circuito Red Bull Ring, bajo un calor asfixiante y por delante de su compañero, el líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del británico Lewis Hamilton terminaron en tercera y cuarta posición, en una jornada en la que Norris redujo a 15 puntos la distancia respecto a Piastri en la clasificación del Mundial de la disciplina.

La de ayer es la primera victoria de McLaren en el circuito de Spielberg desde 2001, con David Cloulthard al volante. Norris, vigente subcampeón, convirtió su pole position en victoria, pese a estar continuamente presionado por su compañero, y aseguró así su tercera victoria de la temporada.

El británico logró también pasar página de su error hace dos semanas en el Gran Premio de Canadá, cuando intentó un adelantamiento imposible a Piastri que terminó en toque entre ambos compañeros y en su propio abandono.

“Ha sido una carrera dura, empujando todo el rato”, declaró. “Mucho calor, fatigante pero un resultado perfecto, 1-2”. “Tuvimos una gran batalla (con Piastri), eso seguro, mucha diversión y mucho estrés”, añadió.

El cuatro veces vigente campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) tuvo que abandonar en la primera vuelta, tras ser embestido por el Mercedes del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que bloqueó las ruedas al frenar en la tercera curva y no pudo evitar la colisión.

“Mad Max”, tercero en el campeonato del mundo, está ahora a 61 puntos del líder Piastri y a 46 de Norris, segundo clasificado.

George Russell (Mercedes), vencedor en Austria el año pasado y que llegaba dulce tras su victoria hace dos semanas en Canadá, terminó en quinta posición, delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), quien logró el mejor resultado de su carrera en F1. La jornada también fue positiva para el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que gracias a su octava posición sumó sus primeros puntos en la F1.

F1 Gran Premio de Austria: clasificación

Franco Colapinto: otra vez con una sanción para el argentino

Franco Colapinto: el argentino de Alpine recibió una sanción de cinco segundos en el GP de Austria. Foto: AFP

El alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y el francés Esteban Ocon (Haas) completaron el 'Top 10' de una jornada aciaga para el español Carlos Sainz (Williams) y el argentino Franco Colapinto (Alpine). Fernando Alonso fue séptimo. Sainz fue incapaz de arrancar su monoplaza durante la vuelta de formación, incidente que retrasó quince minutos la salida del Gran Premio. Cuando por fin logró arrancar, entró a boxes para empezar desde ahí la carrera, pero los problemas continuaron y la parte trasera de su monoplaza se prendió en llamas.

Por su parte, Colapinto, 15º, recibió una sanción de cinco segundos por un incidente con Piastri en la vuelta 55.

Inmerso en una batalla contra el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), el argentino no vio que Piastri se preparaba a doblarlo, y a punto estuvo de sacar al australiano de pista.

Agencia AFP.

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Clasificación por pilotos de la Fórmula 1