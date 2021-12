De fingir dolores de panza para no ir a gimnasia a ser campeona sudamericana de fisicoculturismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Romina García es profesora de educación física desde hace seis años, se licenció en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (IUACJ) y al día de hoy se desempeña en innumerables trabajos. Una de sus mayores contribuciones tiene que ver con su trabajo en residenciales. “Soy especialista en gimnasia terapéutica y rehabilitación con personas mayores. También soy personal trainer online y presencial”, cuenta. Comenzó a hacer planes de nutrición porque está estudiando para “complementar su carrera”.

También es profesora de fitness, pilates, body system y spinning. “Soy acróbata aérea y tengo un profesorado integral de acrobacia en tela”.

Y como si todo eso no fuera poco, es columnista de una revista deportiva llamada Runfit, además de salir en espacios deportivos en VTV y Canal 5. Durante el verano coordina una colonia deportiva para niños.

Aunque ni en la escuela ni en el liceo la motivaron para hacer deporte y era de las niñas “que decía que le dolía la panza” en las pocas clases de gimnasia, Romina empezó a vincularse al deporte a los 16. Pero la curiosidad por el fisicoculturismo se despertó en ella hace unos cuatro años. Cuando comenzó se inclinó por el atletismo: “Era muy chica, pero en ese entonces ya corría duatlones y triatlones, pero no había categorías para mi edad, eso me desmotivó un poco”. Luego empezó la facultad y tuvo que dedicarle un poco más de atención. A los 22 cuando bajó su carga horaria de estudio se volvió a meter en el deporte con acrobacia en telas y fitness.

“Era un anhelo que tenía, pero nunca me animaba a hacerlo, me parecía muy sacrificado. También hay mucha ignorancia sobre este deporte, de que implica muchas cosas que no estaba de acuerdo, consumir algunos fármacos, la deshidratación, el sufrimiento que a veces se vincula a este deporte me hacía tenerlo apartado”, sostiene, pero eso fue hasta que llegó un momento de quiebre, el cual la hizo verlo diferente.



A algunas personas la pandemia las golpeó, pero a Romina la hizo tomar un camino. “Empecé a querer encontrarme más con el entrenamiento en musculación en sala y empezar a ver resultados en mí. Comprobar muchas teorías que había estudiando. Ahí empecé a averiguar con coachs que se dedicaban en eso me metí más en el ambiente, di con Ernesto Rodríguez, que hoy es mi coach, lo admiro, sabe mucho del tema, con él vi que tenía posibilidad, pero me dio para adelante”.

Así fue que empezó, y en cinco meses, un tiempo récord para alguien que no tenía regularidad ni constancia en sala de musculación, debutó en la competencia de fisicoculturismo Marcelo Lavesolo. Fue hace un año y Romina García, con 28 años, obtuvo el primer puesto a nivel nacional en su categoría Bikini Senior (hasta 1.67, de 22 a 32 años). “Tomé consciencia de que me estaba enfrentando a una competencia unos días antes, no sabía cómo me iba a iba ir, podía quedar quinta, pero hay que ir preparado para equivocarse”, señala. “Uno siempre tiene que ir con la mentalidad de campeona que fue lo que siempre me enseñó mi coach”, agrega.

Desde allí nunca lo dejó y sigue triunfando. Pero no podría haberlo hecho si no se hubiera dedicado al deporte, ya que cumplir con las exigencias requiere mucha carga horaria para poder también descansar y alimentarse adecuadamente.

Miss Olimpya en Buenos Aires

El Sudamericano se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre de este año y Romina se anotó a true novice y novice. “Mi meta era quedar en el Top 5 de Sudamérica, no tenía noción de que podía quedar primera”, recuerda la campeona novice. “Fue una sorpresa, yo digo que lo gané por actitud, porque en condiciones físicas estábamos similares. En esta categoría se puntúa mucho lo que es la sensualidad. Siempre me dijeron que era mi fuerte y en esta competencia lo fue”, sostiene.



Seguir compitiendo

“Si me lo preguntan hoy diría que quiero aflojarle a las competencias por unos meses, porque el año que viene pienso viajar, y es muy complicado continuar con este estilo de vida, sacrificás mucho el tema social. Pero no podría dejar de entrenar y de seguir la dieta”, sostiene Romina, y explica que esta disciplina te enseña a ser mentalmente muy fuerte, porque todo el tiempo hay que medirse el agua que se toma, la comida y la sal.

“Tenes que aceptarte, quererte, ser fuerte para aguantar muchos comentarios. Vivimos en un país muy ignorante en este deporte y la gente es muy de hacer comentarios sin querer. Hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo, hacer sacrificios pero con amor, no sufridos”.



Es una práctica que según Romina requiere confianza, seguridad y responsabilidad.

Aprender y animarse

Tomar este camino no es fácil y para ello hay que ser muy fuerte, por eso, si tuviese que darle un mensaje a los interesados en este deporte, Romina les diría que “si realmente quieren lanzarse que lo hagan, realmente vale la pena”. “No es fácil, pero tampoco es imposible. Romper con el mito y las falacias que hay sobre este deporte: dicen que pasas hambre, que nos deshidratamos, y no es así. Depende de en qué manos caigas, de tú coach”, asegura Romina, a la vez que agradeció haberse encontrado con Ernesto en este deporte.

“Tener voluntad y fuerza, implica dejar de lado un monto de cosa porque los resultado se ven, no hay nada mejor que poder ganarle a la cabeza. Es hora de que se haga más reconocido este deporte, somos muchos los uruguayos que viajamos continuar para lograr experiencias en otro países y gente desconoce”.



“Me parece importante acercarme a la gente que le falta motivación o que no se anima, yo hace años que quería involucrarme, y recién en la pandemia tuve tiempo de pensar y darme cuenta de que si no lo hacía ahora no lo iba a hacer más. Vale la pena, lo aseguro. No hay nada mejor que probar métodos en mí, para luego ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y su autoestima”, concluye la deportista.