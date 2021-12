Acostumbrados a ganar: el Alemán, la Scuola Goes suman un trofeo más a su vitrina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fin de semana pasado se definieron los campeones federales de handball. En la categoría Senior Masculino, el trofeo se lo llevó un equipo acostumbrado a ganar premios, el Colegio Alemán.



“Fue una locura este partido, se dio de una manera increíble. El más histórico por cómo se dio desde que yo juego”, expresa Matías Echeverry, puntero derecho del plantel. El partido lo ganaron 27-24 ante Pontevedrés, pero no antes de un gran sufrimiento.



A falta de cuatro minutos para el final, Pontevedrés iba ganando por cuatro goles, hasta que “por cosas del partido”, el Colegio Alemán pudo acortar la diferencia y terminar el tiempo regular con un empate. Este resultado llevó a tener que jugar un alargue, que Matías, quien aportó cuatro goles al triunfo, calificó como “electrizante”.



“Pontevedrés pasó por un año complicado. Dos de sus jugadores titulares y referentes del equipo se fueron del país para jugar en Italia y por lo tanto sintieron las bajas durante lo que vendría a ser la fase regular, llegando al Súper 4, en el cuarto lugar”. Pese a ello en la semifinal le ganaron a Scuola y luego demostraron su juego en una apasionante final.



“Quiero felicitar a Pontevedrés por el año que hicieron, demostrando que a pesar de las bajas, se pudieron reconstruir. Quiero destacar, que esta final se gana en gran medida por la ‘Cantera Inagotable’, ya que en los últimos minutos donde Alemán puede achicar la diferencia, los goles y atajadas vinieron por parte de sus jugadores jóvenes”, sostiene Echeverry.



Este punto es un aspecto que Matías resalta a favor de Alemán, ya que sino fuera por los de menor edad, los jugadores más experientes no podrían haber tenido un respiro, al menos para disputar el alargue.



A causa de la pandemia del COVID-19, este año no se llevó a cabo el Campeonato Apertura, pero sí se jugó un Campeonato Clausura (este lo ganó Scuola al medirse ante el Alemán) y el Súper 4 (con los mejores cuatro equipos del año, para definir el campeón federal. Scuola, Unión La Paz y Malvín completan el fixture de la Liga Federal de Senior Masculino.

El Colegio llega 21 torneos Federales con rachas ininterrumpidas de hasta ocho años. Lo consiguieron en: 1984, 86, 87, 89, 90, 91, 97, 2004-2007,

2010-2017, 2019 y 2021.

La Scuola levantó el sexto

En la categoría Femenina se consagraron las chicas de la Scuola Italina por sexta vez desde el 2009 (09,2010, 2012, 2018, 2019 y 2021), mientras que Layva y Goes han recolectado tres cada uno. En 2020 el torneo no pudo concluir por la pandemia, pero las chicas de General French ya estaban dentro del Clasificatorio.



En la última final las tricampeonas derrotaron a Malvín por 27-12 y cosecharon una trofeo más.



Goes también es campeón

La Scuola Italiana volvió a aparecer en las definiciones de los tornos de handball, pero esta vez quien festejó fue Goes. Las de Carrasco ya les habían ganado los dos partidos del año y las misioneras no querían volver a caer.



“Siento que el equipo manejaba una gran intensidad para que llegue el día de la final. Planteamos un juego diferente al de los otros dos encuentros y siento que fue eso lo que nos permitió ganar ventaja para salir campeonas”, recuerda la central, Sofía Blengio. El partido previo había sido con Bohemios y Goes llegaba con toda la energía tras ganar.



La final terminó 29-25. “Aún así habiendo ganado por esa diferencia, hasta el último minuto seguían los nervios y la adrenalina de no saber qué iba a pasar. El técnico logró concentrarnos y plantear un partido diferente, así como también se sintió el apoyo de padres, familia y amigos en la tribuna. Sin dudas habíamos ido enfocadas en darlo todo, ansiosas, pero también confiadas por el trabajo y la mejoría que fuimos teniendo durante el año”, explica Sofía, que, junto a sus compañeras, al llevarse esta copa, se impusieron por tercera vez el Federal Sub 23, siendo Goes el único equipo que logró ganarlo: 2018 (primer año de esta categoría), 2019 y 2021.