El bridge uruguayo en crecimiento: joven dupla logró la medalla de plata ante experimentados en Buenos Aires

El brigde, declarado como deporte en 1999, es un juego de cartas muy complejo. Y aunque no es muy conocido, más allá de relucir en las portados como una de las aficiones del cofundador de Microsoft, Bill Gates, Uruguay se destaca desde hace tiempo en esta materia.

Esta vez, el bridge uruguayo volvió a imponerse a nivel continental con la gran actuación de dos jóvenes salteños: Dante Salaverri (19) y Bernardino Ochoa (20) obtuvieron la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Parejas Libres, disputado en Buenos Aires del 23 al 26 de abril.

El logro adquiere una dimensión especial por tratarse de una categoría libre, abierta a jugadores de todas las edades y niveles. En ese contexto, la actuación de una pareja juvenil alcanza un valor aún mayor, al competir frente a consagrados del continente. Entre los rivales se encontraban referentes como Ricardo Poleschi, Gabriel Chagas y Ricardo Angeleri, con décadas de trayectoria en el bridge competitivo internacional.

A lo largo del torneo, Ochoa y Salaverri demostraron solidez, concentración y una gran capacidad para competir al máximo nivel, enfrentando de igual a igual a jugadores que llevan más de 40 años vinculados al bridge. Este logro confirma el crecimiento del bridge juvenil uruguayo y marca un nuevo hito para una disciplina que, aunque no siempre recibe gran difusión, exige un altísimo nivel de preparación mental, estrategia, comunicación y trabajo en pareja.

La medalla de plata obtenida en Buenos Aires es motivo de orgullo para el deporte uruguayo y para toda la comunidad del bridge nacional, que sigue demostrando que Uruguay puede competir y destacarse en el más alto nivel continental.

Además, este resultado vuelve a poner en primer plano el lugar de Salto como una de las grandes cunas del bridge juvenil uruguayo. Desde el año 2006, de la mano de Luis Cristar, comenzó en el Club Uruguay de Salto un proceso de formación de jugadores que permitió acercar esta disciplina a nuevas generaciones.

Curso abierto en Salto

En continuidad con esa tradición, hoy, desde las 19:00, el Club Uruguay de Salto iniciará un nuevo curso de bridge desde cero.

Qué es y cómo se juega al bridge

El bridge es un juego de cartas (declarado como deporte en 1999) que es complejo de explicar, de entender y de jugar. La cosa es más o menos así: dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan en dos mesas a la vez; cada participante recibe 13 cartas. Con los naipes vistos, y antes de jugar, se realizan subastas en las que las escuadras se comprometen a ganar cierta cantidad de bazas (manos). En cada ronda los competidores juegan una carta y gana la de mayor puntuación (el As es la más poderosa y el 2 la más débil). Vence quien logre cumplir con lo pactado.

Aunque la cosa no es tan fácil: en cada mesa los equipos se enfrentan a trece rondas y, una vez finalizadas, los jugadores intercambian sus lugares y sus cartas; en la siguiente partida deben jugar con las naipes que usó su oponente en la anterior, lo que lleva al extremo la demostración de destreza de cada jugador.