Copa América de Futsal: otra Celeste que se la juega en Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre objetivos y desafíos la selección uruguaya partió rumbo a Paraguay ayer sobre las 20:00 para disputar la Copa América de Futsal. Desde la pasada Eliminatoria, en la que Uruguay no pudo ganarse su boleto al Mundial de Lituania, que la Celeste no juega partidos oficiales y ese es todo un desafío para el nuevo cuerpo técnico encabezado por Gabriel De Simone.

“Es una forma de ver dónde estamos parados. Nosotros empezamos a trabajar hace tres meses pero la selección después de la última Eliminatoria, pandemia mediante, no entrenó hasta octubre y estuvo más de un año y medio sin verse las caras”, contó el nuevo entrenador.

MIRA TAMBIÉN Fútbol Sala: la Celeste tiene nuevo cuerpo técnico y primeros convocados

Salvo por las selecciones sudamericanas que participaron del Mundial que tuvo a Paraguay y Venezuela superando la fase de grupos y a Brasil y Argentina en una apasionante semifinal, los otros combinados están en la misma situación que la Celeste por lo que la Copa América, como lo ve De Simone, es la oportunidad de ver “qué nos falta, qué tenemos para seguir el proceso y lograr la clasificación al Mundial que es lo que todos queremos, y faltan unos años, pero esta Copa es importante”, afirmó.

Nicolás Martínez llegó de Italia y hará su estreno con la absoluta del futsal. Fotos: Matías Pérez

Y así también lo ve una de las caras nuevas, Nicolás Martínez, que tras formar parte del proceso anterior en juveniles hará su debut oficial con la absoluta.

“La idea nuestra es intentar meternos entre los cuatro porque después en la Eliminatoria son cuatro los que van al Mundial y es una primera prueba para ver bien dónde estamos y vamos en busca de eso”, dijo el jugador del Regalbuto de Italia, que cumplió su sueño de jugar en Europa. “Es una experiencia hermosa, lo que siempre soñé, creo que me sirvió mucho para seguir creciendo y contento porque encontré lo que estaba buscando”, admitió el pivot que emigró luego de ser campeón con Peñarol y justamente destacó la vuelta a la selección de su excompañero en el aurinegro, Richard Catardo, y se mostró con optimismo de cara al torneo.

“Nos veo muy bien. Los que venimos de afuera nos sumamos más tarde pero el grupo venía entrenando hace mucho tiempo y muy bien, se han sumado jugadores que no estaban como Richard, que es una alta muy importante para nosotros, y creo que vamos a estar compitiéndole a todos”, cerró Martínez que es, junto al goleador de Peñarol Ignacio Salgués, una de las cartas en ofensiva que tendrá Gabriel De Simone.



convocados Los 14 que representarán a la Celeste Mathías Fernández - Peñarol

Christian Gaitán - Boston River

Maximiliano Navarro - Lido di Ostia ITA

Alexandre de los Santos - FC Kemi FIN

Federico Fedele - Pirossigeo ITA

Alejandro Aunchayna - Peñarol

Agustín Sosa - Sangiovannese ITA

Juan Custodio - Peñarol

Nicolás Ordoqui - Peñarol

Richard Catardo - Peñarol

Brandon Díaz - Peñarol

Luciano Cosentino - Malvín

Nicolás Martínez - Regalbuto ITA

Ignacio Salgués - Peñarol

Nuevo ciclo al frente de Gabriel De Simone

El exentrenador de Banco República comenzó con una amplia lista de convocados y explicó que su intención fue que más jugadores conozcan su modelo de trabajo y se adapten más rápido en el futuro logrando así más jugadores seleccionables.

Cuerpo técnico: Gabriel De Simone, Guillermo Rodríguez y Pablo Lamanna al frente de la selección uruguaya de fútbol sala. Fotos: Matías Pérez

Gabriel De Simone se refirió a la serie que le tocó a la Celeste y dijo: “tenemos que estar con las luces prendidas con todos, hacer la mayor cantidad de puntos con Colombia, Ecuador y Chile y enfrentar a Brasil con nuestras armas y ver qué pasa”, dijo el entrenador, que destacó la importancia de tener jugadores jugando en el exterior porque “el nuestro es un deporte amateur y el hecho de que estén jugando afuera y sean profesionales es muy importante porque nos enfrentamos con selecciones donde todos sus jugadores lo son”.



Vuelve "Mascota": Richard Catardo se pone la Celeste

En 2017 y mientras disputaba la Liga Sudamericana con la selección en Buenos Aires, Richard Catardo sufrió la rotura del tendón de Aquiles y desde entonces no ha vuelto a defender a la Celeste del futsal, hasta ahora.



Luego de la lesión, con el anterior Ejecutivo a cargo de la disciplina en AUF, el jugador no se sintió respaldado ni estuvo de acuerdo con el accionar de los dirigentes por lo que optó por no seguir jugando con la selección.

MIRA TAMBIÉN Fútbol Sala: Una lesión que trajo polémica

Richard Catardo vuelve a vestir la Celeste. Fotos: Matías Pérez

Para esta Copa América, la delegación contará con un seguro médico completo y también, con la vuelta de uno de los mejores jugadores que ha tenido Uruguay en su historia. “Mascota” se vuelve a poner la Celeste e ilusiona.