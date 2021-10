Fútbol Sala: la Celeste tiene nuevo cuerpo técnico y convocados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Comenzó un nuevo proceso en las selecciones uruguayas de fútbol sala. Con trabajos en el Polideportivo de Toledo y en el del Gran Parque Central, el cuerpo técnico compuesto por Gabriel De Simone, Gonzalo Rodríguez y Pablo Lamanna, que se conocen muy bien, tiene como objetivo un Sudamericano en Sub 20 y el gran desafío de la Copa América en mayores que se jugará en enero, en Brasil.

Los tres trabajaron 10 años en Banco República, son amigos, tomaron el llamado a dirigir la selección con mucha alegría e intentarán tener la misma metodología y modelo de juego tanto en juveniles como en mayores.



“Obviamente para un chiquilín que empieza jugando a algo en juveniles y después llega a primera y se encuentra con lo mismo, es más fácil insertarse”, explica De Simone, que será el entrenador en mayores y ayudante de Chalo Rodríguez en Sub 20 quien, contento por las condiciones de trabajo para los entrenamientos, destacó que los años junto a De Simone y Lamanna, preparador físico, son una “ventaja” y que “la intención es tener una preparación que sea continua y que se esté entrenando más allá de que haya un torneo o no para que los jugadores puedan incorporar los conocimientos de forma progresiva”, un modelo similar a lo que ocurre internacionalmente.

Pablo Lamanna, Gonzalo Rodríguez y Gabriel De Simone. Foto: @AUFFutbolSala

MIRA TAMBIÉN Mundial de Futsal: no fue la noche de Argentina y Portugal es el campeón

Durante los últimos cinco años, las selecciones estuvieron a cargo de Diego D’Alessandro y De Simone cree que se hizo “un buen trabajo” y el nuevo cuerpo técnico “un poco continuará con ese proceso, con otra línea, y capaz con otra forma de afrontarlo en sentido de que ahora por parte de la AUF y su departamento de desarrollo hay un gran apoyo y va a haber una frecuencia alta de entrenamiento, en 40x20 y durante todo el año. Eso ayuda mucho y esperemos que se siga mejorando para el crecimiento del deporte”, dijo el nuevo entrenador de la Celeste, que se define como alguien competitivo, que cree mucho en el jugador uruguayo y se tiene fe para conseguir algo que le es esquivo a Uruguay desde el Mundial de 2008: la clasificación. “La posibilidad de que Uruguay clasifique al Mundial creo que se puede dar, si no, no estaría acá”.

Aunque la liga local es amateur y eso hace que el nivel sea menor respecto a otros países, de Simone ve con buenos ojos que muchos jugadores uruguayos jueguen en el exterior. “Los vamos a tener en cuenta. Trabajaremos con lo que tenemos acá y más cerca de la Copa veremos a quiénes podemos llegar a traer”.

Fútbol Sala: la Celeste tiene nuevo cuerpo técnico y convocados. Foto: @AUFFutbolSala

Convocados a comenzar los entrenamientos:

En la categoría Sub 20 ya comenzaron los trabajos: Pedro Benzo y Facundo Labarthe de Banco República; Lautaro Pereira, Emiliano Souza, Leonardo Peña y Santiago Suárez de Urupan; Santiago Porley y Osvaldo Pérez de Los Abstemios; Bruno Natalgiovanni, Diego Ibáñez, Francisco Carbajal y Felipe Bonilla de Nacional; Enrique Veloz y Sebastián Barisone de Old Christians; Leandro González, Lucas Paroldo y Franco Duque de Peñarol y Kevin Padula, Lucas Rodríguez y Luis Arrúa de Rio Branco.



Para la primera convocatoria en la selección mayor fueron citados los siguientes futbolistas: Ramiro Marchese y Manuel Tangari de Banco República; Christian Gaitán, Víctor Rodríguez, Facundo Marichal y Matías Menza de Boston River; Luciano Consentino de Malvín; Yhordi Segui, Juan Silvotti y Emiliano Sotelo de Nacional; Juan Pablo Montans de Old Christians; Juan Custodio, Mathías Fernández, Nicolás Ordoqui, Richard Catardo, Brandon Díaz, Ignacio Salgués, Alejandro Aunchayna y Leandro Ataides de Peñarol y Gabriel Palleiro, jugador perteneciente a Urupan.