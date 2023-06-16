Conor McGregor es acusado de agresión sexual en partido de Finales de NBA

El irlandés Conor McGregor, superestrella de las artes marciales mixtas, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer durante un partido de las Finales de la NBA la semana pasada en Miami (Florida), según reportan este jueves medios estadounidenses.

La cadena ESPN y TMZ Sports citaron cartas del abogado de la denunciante que afirman que McGregor la agredió "violentamente" en un baño del Kaseya Center durante el cuarto partido de las Finales, que los locales Heat perdieron contra los después campeones Denver Nuggets.

La estrella del campeonato UFC es acusado de "besar agresivamente" a la mujer antes de intentar forzarla a realizar diversos actos sexuales.

McGregor, de 34 años, negó las acusaciones en un comunicado enviado a la AFP por su abogada Barbara Llanes.

"Las acusaciones son falsas. El Sr. McGregor no se dejará intimidar", afirmó Llanes en el texto.

La policía de Miami, por su parte, se limitó a confirmar que su oficina de víctimas especiales estaba investigando una denuncia presentada el domingo.

"Se trata de una investigación abierta, por lo que no se puede dar más información en este momento", señaló un comunicado del Departamento de Policía de Miami enviado a la AFP, en el que no cita el nombre de McGregor.

Los Miami Heat y la NBA dijeron también que están al corriente de las denuncias y llevan a cabo sus propias investigaciones.

"Somos conscientes de las acusaciones y estamos llevando a cabo una investigación completa", dijeron los Heat en un comunicado. "A la espera del resultado de la investigación, nos abstendremos de hacer más comentarios".

La conducta de McGregor en el partido del viernes ya había generado polémica por un incidente que protagonizó durante un tiempo muerto, cuando propinó un puñetazo a una mascota de los Miami Heat sobre la pista, a la que había saltado para un anuncio promocional.

La persona que llevaba el disfraz de mascota fue trasladada a un hospital local y dada de alta esa misma noche tras recibir medicación para el dolor.

McGregor es una de las mayores estrellas mundiales de UFC (Ultimate Fighting Championship), del que ostentó los títulos de peso pluma y peso ligero.

Más allá de esta competencia, el peleador de Dublín participó en otros eventos como un combate de boxeo contra Floyd Mayweather en 2017 que generó más de 600 millones de dólares en ingresos totales.