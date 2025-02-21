ATP 500 de Río de Janeiro: los argentinos Báez y Ugo Carabelli definirán a uno de los finalistas

Agencia EFE

Los argentinos Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli vencieron este viernes en sus respectivos compromisos por los cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro de tenis y se medirán el sábado entre sí para definir a uno de los finalistas del único torneo ATP 500 de Sudamérica.

Báez, número 31 en la clasificación internacional de la ATP y cuarto favorito en el torneo brasileño, se impuso por 2-0 al taiwanés Chun-Hsin Tseng (126 ATP), con parciales 6-4 y 6-1, mientras que Ugo Carabelli (91 ATP) eliminó igualmente por 2-0, con parciales 7-6 (5) y 6-4, al portugués Paulo Faría (107 ATP).

Báez cuenta con siete títulos en su carrera y conquistó el Abierto de Río el año pasado, por lo que puede convertirse en el primer campeón en repetir el título brasileño, mientras que Ugo Carabelli avanzó a una semifinal de un ATP por primera vez en su carrera.

El tenista de Buenos Aires de 24 años prácticamente no enfrentó resistencias de Tseng, nacido en Taipei hace 23 años, que tuvo que disputar la fase clasificatoria para inscribirse en el elenco principal en Brasil y que nunca llegó a una semifinal.

El vigente campeón de Río tan solo necesitó de una hora y 35 minutos para avanzar a semifinales ya que el asiático consiguió algunos puntos en la primera manga pero prácticamente desapareció de la cancha en la segunda, en la que solo confirmó uno de sus servicios.

Por su parte, Ugo Carabelli, igualmente nacido en Buenos Aires pero de 25 años, tuvo que medirse en un partido muy parejo con Faria, que tan solo disputó el Abierto de Río debido a que el italiano Lorenzo Musetti (16 ATP) desistió a última hora por lesión pero que sorprendió el jueves al eliminar en octavos al español Jaume Munar.

El argentino tuvo que disputar un 'Tie Break' para definir la primera manga tras el 6-6 reglamentario y se impuso por 7-5.

En el segundo set, en el que la igualdad se mantuvo hasta el 4-4, Ugo Carabelli finalmente consiguió quebrarle el quinto servicio al europeo, lo que le permitió vencer la manga por 6-4, e imponerse en un partido de una hora y 56 minutos.

Alexander Zverev: favorito en el ATP 500 de Rio de Janeiro. Foto: EFE

Argentina puede copar las semifinales del ATP de Rio

Los otros dos semifinalistas serán definidos este mismo viernes en los partidos entre el alemán Alexander Zverev, número dos de la ATP y primer favorito en Río, y el argentino Francisco Comesaña (86 ATP); y entre el también argentino Francisco Cerúndolo (26 ATP y tercer favorito) y el francés Alexandre Muller (60 ATP).

En caso de victorias de Comesaña y Cerúndolo, Argentina copará las semifinales, algo hasta ahora inédito en el torneo que se disputa en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño.

Los dos finalistas del Abierto de Río el año pasado fueron precisamente Báez y el también argentino Mariano Navone.