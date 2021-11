Maradona: a un año de su muerte, el recuerdo de Messi y la propuesta de Conmebol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A un año de la muerte de Diego Armando Maradona el mundo del fútbol le volvió a rendir tributo. Alguna vez el astro argentino declaró que nunca quiso ser ejemplo de nada pero, como jugador de fútbol, su recuerdo perdurará de generación en generación. Lionel Messi le dedicó un posteo y lo recordó en declaraciones a un medio español y la Conmebol el brindó varios homenajes.

El rosarino subió un posteo a sus redes sociales con una foto suya y el parche en la camiseta que recordaba a Maradona. La imagen es del primer partido que la selección argentina volvió a jugar oficialmente tras la muerte del Diez. "Eterno Diego", escribió el jugador del Paris Saint Germain.

Además, en declaraciones a Diario Marca, Messi recordó a Maradona con una particular casualidad que se dio con la albiceleste tras el título de la Copa América en Brasil.

"Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él... Argentina después de tantos años vuelve a ser campeona. La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él", dijo Messi.

video Los homenajes de Conmebol a Maradona

El ente sudamericano propuso a los seguidores y fanáticos del fútbol que subieran a sus redes sociales una foto recordando a Diego Armando Maradona y etiquetaran su ubicación geográfica.

Además, desde Conmebol lanzaron un clip muy emotivo. "¡Gracias Diego por todo lo que nos dejaste! A un año de tu partida recordamos todo tu extraordinario talento, magia y liderazgo. El fútbol te agradece por tu enorme legado y todo lo que has logrado", escribieron.



Por último, presentaron "la pelota que no se mancha" y muchas de las imágenes del clip fueron filmadas en Montevideo. Algunas de ellas en la fan fest que se ubica en Punta Carretas con motivo de la finales de Sudamericana y Libertadores.