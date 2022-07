Key Alves, jugadora profesional de voley, explicó cuánto más gana en Only Fans 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque llegó a ser profesional e incluso defender a la selección de Brasil, el vóleibol no es el principal ingreso de Key Alves. La brasileña, con más de dos millones de seguidores en Instagram, es la jugadora profesional de su disciplina que tiene más en el mundo, y su principal ingreso son las redes sociales, sobre todo la plataforma Only Fans.

"Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el vóleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual (16 dólares) es fijo", explicó Alves, que fue parte de la selección Brasil en 2018.

Alves, que se considera atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora, contó en una entrevista con Cortes SportCast que es muy atenta con sus seguidores y las fotos que sube a Only Fans son "light".

Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy", comentó.