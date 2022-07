El insólito blooper con Messi por el que una joven argentina se volvió viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Vine a ver a David Guetta a Ushuaia, en Ibiza, y miren a quién me encontré guacho, no me lo puedo creer. O sea, sos vos Leonardo Messi, te amo. Antonela qué diosa. Necesito hacer una foto ya", dijo Sol González en un video que subió a su cuenta de TikTok y en el que se ve al jugador de la selección argentina, a su esposa y a algunos amigos entre los que estaba Luis Suárez.

En las redes sociales, no le perdonaron a la joven argentina que se confundiera el nombre del capitán de la albiceleste y dijera Leonardo en lugar de Lionel y el video que subió a @solgon11, su cuenta de TikTok, se viralizó.

MIRA TAMBIÉN Video El incidente de Mina Bonino, esposa de Fede Valverde, durante sus vacaciones

En seis días, el video de Sol y su confusión superó las 800.000 visualizaciones aunque la chica aclaró, en nota con La Nación, que no se trató de un error. “Claro que sé cómo se llama Messi. De hecho, soy argentina y bastante fan del fútbol. No fue una confusión para nada, fue a propósito que nombré así. Fue a modo de chiste y se viralizó”, aclaró.

Pese a todas las críticas que recibió, sobre cuando el asunto llegó a Twitter convirtiendo "Leonardo" en tendencia, Sol agradeció a quienes la hicieron viral y además cumplió con su cometido. Se sacó una foto con Lionel Messi y la subió a su cuenta de Instagram. “Ni idea, conocí a Messi”, compartió junto a la imagen.