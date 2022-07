Hijo de tigre: El golazo de Benjamín Agüero Maradona con el sello de su ADN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Benjamín, hijo de Sergio Agüero y nieto de Diego Armando Maradona, comenzó a jugar en las divisiones formativas de Tigre, club que milita en la primera división del fútbol argentino, y ha empezado a demostrar que no está allí por si linaje si no por su destreza.

“Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se probó y me escribió ‘Pá, quedé’. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…'”, había anunciado su padre en febrero cuando el chico llegó a las inferiores del Matador.

El Kun dejó las cosas claras y le transmitió disciplina, la que él seguro tuvo para triunfar en Independiente y captar la atención de Europa en donde fue figura del Atlético de Madrid y Manchester City.

“Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, dijo Sergio Agüero en otra de sus transmisiones.

Por ahora, Benjamín parece dedicarse y disfrutarlo. Compartió uno el segundo de los dos goles que hizo el fin de semana y, también en su cuenta de Instagram, le agradeció a un compañero por la asistencia que le dio: "Mamá, el pase", escribió en una de las historias que compartió.

¿Cómo fue el gol de Benjamín Agüero Maradona? Un gran pase en profundidad, pique rápido al vacío y lo mejor en la definición: gambeta con derecha al arquero y definición de zurda para mandarla a guardar. Hijo, y nieto, de tigre.