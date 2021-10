La burla de Cristiano Ronaldo a Solskjaer en la derrota de Manchester ante Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No hay mucho que se pueda decir. Es el día más negro desde que llegué aquí. No lo hemos hecho lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía. Yo soy el que ha preparado al equipo para el partido", dijo Ole Gunnar Solskjaer luego del 5-0 que le propinó el Liverpool a su Manchester United en Old Trafford. Y el video que se viralizó de Cristiano Ronado, no ayuda en nada al entrenador.

Mientras los de Anfield festejaban uno de sus goles las cámaras captaron cómo Ronaldo se burlaba de las indicaciones que daba Solskjaer desde el banco de suplentes.

Cuando el portugués volvió a Manchester había grandes expectativas con que lo dirigiera su excompañero, pero parece que la relación entre ambos hoy no es la mejor o quizás el gesto de Cristiano solo representó el enojo del momento.

¿Cómo están las cosas en el #ManchesterUnited👹? Este video dice bastante: Ronaldo🇵🇹, en pleno festejo de los jugadores de #Liverpool🔴, se burló de las indicaciones de Solskjaer🇳🇴. pic.twitter.com/VVWhbqT2CL — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 26, 2021

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. El tiempo es ahora”, escribió Ronaldo luego del partido para calmar las aguas.