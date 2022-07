Hernán Rivero firmó contrato con Peñarol por un año: "Voy a devolver toda esa confianza que están depositando en mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol oficializó este lunes la llegada del centrodelantero Hernán Rivero, su octava alta para afrontar el Torneo Clausura durante la segunda mitad del año.

Rivero, procedente de Wanderers, regresó a Uruguay el pasado viernes luego de pasar unos días en su natal Bella Vista, una pequeña ciudad de la Provincia de Corrientes, en Argentina. Tres días después, el club oficializó su contratación por un año en el estadio Campeón del Siglo.

En su video de presentación, el delantero se mostró feliz por el traspaso. "Estoy muy contento de haber podido llegar a este club tan grande. Sé que voy a entregar todo en la cancha y devolver toda esa confianza que están depositando en mí", dijo.

Su llegada se suma a la de Pedro Milans, Nicolás Milesi, Kevin Méndez, Yonathan Rak, Brian Lozano, Sebastián Cristóforo y Billy Arce.



Días antes, en diálogo con Ovación, Rivero había señalado que era "un paso enorme" en su carrera: "El 9 vive del gol y siempre hay rachas buenas, pero también malas. Por eso pienso que hay que estar fuerte de cabeza para manejar los nervios y la ansiedad porque en un club como Peñarol hay que responder con mucha entrega, pero también con goles y espero poder estar a la altura”.

"Siempre me llamó la atención Peñarol por su hinchada y por su gente que está por todos lados. Yo soy muy hincha de Boca y en Argentina se los compara mucho con varias similitudes. Me acuerdo que los uruguayos que jugaron en Boca siempre se destacaron y no solo por su juego sino también por lo que metían en cada partido”, destacó.



El delantero jugó en Wanderers 70 partidos, anotó 21 goles y dio 7 asistencias, según datos de Transfermarkt. Antes pasó por Correcaminos de México, Celaya FC, Sportivo Luqueño, Alajuelense de Costa Rica, All Boys, entre otros.