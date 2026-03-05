Nicolás Echavarria brilló en Miami y se quedó con una nueva edición del Cognizant Classic

El colombiano Nicolás Echavarria logró el pasado domingo una nueva edición del Cognizant Classic en la histórica cancha de PGA National.

El golfista colombiano Echavarria obtuvo de esta manera su tercera victoria en el circuito y emula el palmarés (en el PGA TOUR) de su coterráneo llamado Camilo Villegas.

Echavarria entro a la ronda final muy cerca del líder Shane Lowry, pero venía plasmando desde hace varias semanas un juego muy completo y sólido.

La ronda final fue una muestra cabal de todo su potencial, cinco bajo el par, sin bogeys para quedarse con la victoria por dos golpes.

PGA National mostró sus dientes y The Bear Trap (trampa del oso) -nombre que tiene el recorrido de hoyos 15, 16 y 17- marcó el rumbo del certamen.

A falta de cuatro hoyos Lowry ganaba por tres golpes; en cualquier otra cancha el irlandés se hubiese hecho de la victoria, pero este recorrido pone a prueba los nervios de los mejores del mundo.

Un mal swing en el par 4 del 16 que determinó que Lowry anotara un doble bogey recortaron su liderazgo a tan solo un golpe.

En el intimidante par 3 del hoyo 17 otro mal swing de Lowry y otro doble bogey lo dejaron a tan solo dos golpes de Echavarria, quien fue implacable durante la trampa del oso y registró uno de los títulos mas importantes de su carrera.

Con esta victoria, Echavarria obtiene entrada directa a todos los signature events del PGA TOUR aparte de asegurar su lugar en el Masters y los demás majors del año adicionalmente. Por si ese hecho fuera poco, el golfista asegura su tarjeta por dos temporadas más.

Esta semana el PGA continúa con el Florida Swing cuando Basiy Hill reciba una nueva edición del Arnold Palmer Invitational en un certamen que genera mucha expectativa y que nuevamente tendrá a los mejores golfistas.

