Los juveniles celestes tuvieron una experiencia inolvidable en el Sudamericano de Ecuador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sábado finalizó una nueva edición del Campeonato Sudamericano Juvenil y Pre Juvenil de Golf. Producto de la pandemia durante el 2020 no se realizaron competencias organizadas por la Federación Sudamericana de Golf. Para el 2021 se optó por un formato conjunto de categorías pre juveniles y juveniles, con equipos de dos jugadores cuando históricamente estas competencias se realizaban por separado y en equipos integrados por tres jugadores de cada sexo.

La ciudad de Quito fue la sede y el Club Arrayanes el anfitrión de este gran certamen. En la categoría juvenil caballeros Uruguay finalizó en el octavo puesto con un total de 450 golpes, veinticuatro sobre el par. El ganador fue Ecuador que con un notable rendimiento y un total de 429 golpes se impuso a Perú que acumuló 434 golpes.

En lo que refiere a la categoría individual el peruano Alejandro Ramos totalizó 287 impactos para superar al ecuatoriano Philippe Thorin por desempate automático.

Entre los celestes, el fernandino Martín Aizpuru tuvo una gran actuación. Promediando la competencia se encontraba luchando por los primeros puestos. Lamentablemente no pudo mantener el ritmo pero finalizó con un total de 295 golpes, once sobre el par. Matías Baldomir por su parte no tuvo un buen torneo y finalizó en el puesto 17 con 324 golpes.

En damas, Uruguay finalizó en el noveno lugar con 454 golpes (28 sobre el par). Colombia se llevó el titulo tras totalizar 415 golpes. El segundo puesto fue para Brasil que finalizó a 24 golpes de las cafeteras.

En individuales María Marin con 278 golpes superó por seis a su compatriota Ana Murcia. Luciane Gauthier tuvo momentos de muy buen golf, con rondas solidas pero finalizó con 301 golpes en el puesto 11. Chloe Stevenazzi concluyó en el puesto 16 con 312 golpes.

En la categoría de pre juveniles caballeros el campeón fue Paraguay con 418 golpes, ocho bajo el par. El combinado celeste finalizó en el último lugar con 503 golpes. Los integrantes del equipo Juan Laffitte y Juan Silveira tuvieron actuaciones dispares. Silveira por un lado finalizó en el puesto 18 con un total de 315 golpes. Laffitte, por su parte, finalizó en el puesto 20 con un total de 380 golpes.

En damas, Ana Evora sobresalió. Con un score acumulado de 309 golpes finalizó en el quinto puesto individual. En equipos, Uruguay culminó en el quinto lugar con 470 golpes.

El balance en general es bueno y se debe de trabajar sobre todo a nivel masculino para recuperar la competitividad que se supo tener.