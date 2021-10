Miguel Reyes y Victoria Bargo fueron los más destacados en la Copa de Oro Búsqueda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como sucede año a año el Club de Golf del Uruguay recibió una nueva edición de la Copa de Oro Búsqueda.

En la categoría principal de caballeros, Miguel Reyes hizo historia. Con rondas de 72, 69 y 67 golpes, 208 impactos alcanzó su octava victoria en este torneo llegando a ser el jugador que más veces lo ganó.



Reyes comenzó la ronda final a un golpe del por entonces líder, Agustín Tarigo. La definición fue apasionante, ya que fue un mano a mano entre Reyes y Tarigo. Al cabo de los primeros nueve hoyos, Tarigo se mantenía como líder pero con un Reyes al acecho.



Al tee del hoyo 15, Tarigo mantenía su ventaja de un golpe. Un final espectacular de Reyes que incluyó birdies a los hoyos 15, 16 y 17 terminó sentenciando el torneo a su favor por una ventaja de 6 golpes.



Al término del torneo Reyes manifestó sentirse “muy feliz por el resultado. No lo esperaba ya que no estaba compitiendo y este fue mi regreso a la competencia luego de unos cuantos meses”.



Consultado acerca de sus planes de futuro, el ganador Miguel Reyes dijo “el hecho de ingresar al LAAC es el objetivo y haré todo lo posible para llegar de la mejor manera a dicho torneo. Es mi gran objetivo”.



Mientras tanto, en la rama femenina, Victoria Bargo consiguió una nueva victoria en una destacada actuación como es habitual.



La misma llega en la previa al Sudamericano Copa Los Andes que comenzará en el mes de noviembre. Para este evento, el field no fue del todo exigente para Victoria, quien es sin lugar a dudas una de las mejores jugadoras del medio. Con un total de 227 impactos, Bargo superó por 15 y con claridad a su escolta, Clara Laffitte.



La actividad local en este sentido continuará el próximo fin de semana, cuando entre el 23 y 24 de octubre La Tahona Golf Club, reciba al Campeonato Nacional por Golpes únicamente para caballeros.