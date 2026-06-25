Golf: Mateo Quiroga y Jimena Marqués son los nuevos campeones nacionales de golpes 2026

Mateo Quiroga y Jimena Marqués se consagraron campeones del Campeonato Nacional por Golpes, disputado el pasado fin de semana en el Carmelo Golf Club y válido para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR).

En la rama de caballeros, Quiroga se quedó con el título tras completar las tres rondas con un acumulado de 220 golpes (+4). El ganador cerró el torneo con una vuelta de 74 impactos y superó por cinco golpes a Juan Cruz Esmoris y Tomás Du Pre, quienes compartieron la segunda posición con 225 (+9) y así completaron el podio del torneo.

La definición en la rama femenina fue mucho más ajustada. Jimena Marqués y Carolina Mailhos finalizaron igualadas en la primera posición con 219 golpes (+3). Pero Marqués presentó una ronda final de 72 golpes, mientras que Mailhos lo cerró en uno más: 73. El campeonato debió resolverse en desempate, donde Marqués logró imponerse para quedarse con el título nacional.

Como es costumbre, el torneo reunió a varios de los principales golfistas aficionados del país y otorgó importantes puntos para el ranking mundial amateur.