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El País Ovación Golf

Golf: Lousiane Gauthier volvió a tener una gran labor y se destacó en el Amateur de Brasil

En la clasificación por equipos Perú se quedó con el primer lugar por Luisa Mesones y Aitana Tuesta. Colombia fue segunda, Argentina tercera, Brasil cuarta y Uruguay ocupó la quinta posición.

Pablo Juan Carrere
06/08/2026, 03:40
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Lousiane Gauthier.
Lousiane Gauthier.

El Alphaville Graciosa Clube, en Pinhais (estado de Paraná), fue sede de la 95ª edición del Amateur de Brasil, uno de los torneos más prestigiosos y tradicionales del calendario sudamericano para golfistas aficionados.

Organizado por la Confederación Brasileña de Golf junto al club anfitrión, el certamen otorgó puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y reunió a destacados jugadores de varios países de la región en un certamen de gran nivel.

Uruguay estuvo representado por Lousiane Gauthier y Jimena Marqués, las principales referentes del golf femenino nacional. Gauthier volvió a sobresalir en el plano internacional al finalizar en la sexta posición con un total de 295 golpes (+11), tras presentar tarjetas de 74, 75, 73 y 73.

Marqués, por su parte, concluyó en el 18.º puesto con 304 impactos (+20), luego de rondas de 81, 73, 73 y 77.

El título fue de la peruana Luisa Mesones, que completó una gran actuación al sumar 276 golpes (-8), gracias a recorridos de 68, 71, 69 y 68.

En la clasificación por equipos Perú se quedó con el primer lugar gracias a las actuaciones de Luisa Mesones y Aitana Tuesta Sotomayor. Colombia fue segunda, Argentina tercera, Brasil cuarta, Uruguay ocupó la quinta posición.

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