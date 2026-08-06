Golf: Lousiane Gauthier volvió a tener una gran labor y se destacó en el Amateur de Brasil

El Alphaville Graciosa Clube, en Pinhais (estado de Paraná), fue sede de la 95ª edición del Amateur de Brasil, uno de los torneos más prestigiosos y tradicionales del calendario sudamericano para golfistas aficionados.

Organizado por la Confederación Brasileña de Golf junto al club anfitrión, el certamen otorgó puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y reunió a destacados jugadores de varios países de la región en un certamen de gran nivel.

Uruguay estuvo representado por Lousiane Gauthier y Jimena Marqués, las principales referentes del golf femenino nacional. Gauthier volvió a sobresalir en el plano internacional al finalizar en la sexta posición con un total de 295 golpes (+11), tras presentar tarjetas de 74, 75, 73 y 73.

Marqués, por su parte, concluyó en el 18.º puesto con 304 impactos (+20), luego de rondas de 81, 73, 73 y 77.

El título fue de la peruana Luisa Mesones, que completó una gran actuación al sumar 276 golpes (-8), gracias a recorridos de 68, 71, 69 y 68.

En la clasificación por equipos Perú se quedó con el primer lugar gracias a las actuaciones de Luisa Mesones y Aitana Tuesta Sotomayor. Colombia fue segunda, Argentina tercera, Brasil cuarta, Uruguay ocupó la quinta posición.