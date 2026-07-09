Golf del PGA Tour: Chris Gotterup ganó el John Deere Classic y se definió por un solo golpe de ventaja

Chris Gotterup ratificó su gran momento en el PGA Tour al quedarse con el John Deere Classic, disputado en el TPC Deere Run de Illinois, tras una definición cambiante y llena de tensión en la última jornada. Con una sobresaliente ronda final de 62 golpes, nueve bajo el par, el norteamericano cerró el torneo con 264 impactos, 20 bajo el par, y se quedó con el título por un golpe de ventaja.

El estadounidense de 26 años comenzó el domingo varios golpes detrás de los líderes, pero construyó una remontada impecable a partir de una tarjeta sin errores, con nueve birdies y sin bogeys. Su arremetida lo llevó a instalarse en la cima del tablero con el mejor score del día y a esperar lo que sucediera con los últimos grupos, en un cierre que terminó favoreciéndolo.

La definición tuvo como gran protagonista a Ben Kohles, que llegó con posibilidades concretas de pelear por el título, pero no pudo sostenerse en el tramo decisivo y terminó cediendo terreno en los hoyos finales.

También se metió en la pelea Max Homa, que firmó una muy buena vuelta de 64 golpes y finalizó en el segundo puesto con 265 (-19), apenas un impacto por detrás del campeón. Más atrás, Lucas Glover, Lee Hodges y el propio Kohles compartieron la tercera colocación con 266 (-18). Para Gotterup, la victoria tuvo un peso especial no solo por la forma en la que llegó, sino también por lo que representa en una temporada que lo encuentra en franco ascenso.

El título en el John Deere Classic significó su tercer triunfo del año en el PGA Tour y el quinto de su carrera, una señal clara del salto de calidad que viene mostrando en el circuito estadounidense. Además, el campeón embolsó US$ 1.584.000 y sumó 500 puntos para la FedEx Cup. Con un golf agresivo, gran solidez desde el tee y mucha efectividad sobre el green, Gotterup volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su actuación en Illinois lo confirma como uno de los nombres más encendidos del PGA Tour y como un jugador a seguir de cerca en las próximas semanas del calendario.