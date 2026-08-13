Del título del chileno Niemann a la visita de Donald Trump: un fin de semana que pudo marcar el futuro del golf

El chileno conquistó su noveno título en LIV Golf, aunque la gran noticia de la semana pudo estar fuera de la cancha: la presencia de Ted Goldthorpe, señalado como el hombre detrás del misterioso nuevo inversor de la liga, caminando junto al CEO Scott O’Neil. Trump, helicópteros e Yasir Al-Rumayyan (CEO del fondo PIF) completaron un fin de semana que pareció mucho más que un torneo de golf.

Joaquín Niemann hizo su parte. El chileno salió a la última ronda con una buena ventaja, contuvo la presión de Harold Varner III y terminó imponiéndose por tres golpes, con 16 bajo par, para conquistar su noveno título en LIV Golf en un campo que se presentó brutalmente difícil para varios jugadores.

Pero mientras Niemann levantaba el trofeo, la atención de buena parte del mundo del golf estaba puesta en otro lugar.

A pocos metros del recorrido aparecía Ted Goldthorpe, responsable de BC Partners Credit, caminando durante buena parte de la última ronda junto a Scott O’Neil, el CEO de LIV Golf. La escena adquirió especial relevancia porque BC Partners es señalada por distintos reportes como la firma que estaría detrás del nuevo financiamiento de la liga para 2027. LIV, por ahora, no confirmó oficialmente su identidad.

O’Neil había anunciado días antes que LIV consiguió un “inversor principal”, aunque sin revelar su nombre ni el monto de la operación. El acuerdo, que todavía debe cerrarse, contempla además una transformación profunda: los jugadores pasarían a ser accionistas mayoritarios y la liga reduciría su calendario a diez torneos en 2027. La presencia de Goldthorpe junto al CEO fue, por lo tanto, mucho más que una visita protocolar. En el golf profesional, donde las imágenes suelen hablar tanto como los comunicados, la fotografía de ambos recorriendo los últimos hoyos fue probablemente la pista más fuerte hasta ahora sobre quién podría estar detrás de la próxima etapa de LIV.

Y mientras se discutía el futuro financiero de la liga, Bedminster hacía honor a su dueño. Donald Trump estuvo presente durante el fin de semana y protagonizó, como suele suceder, buena parte del color del torneo. Durante la ronda final, el ruido de varios helicópteros interrumpió momentáneamente el juego en el hoyo 18.

También apareció Yasir Al-Rumayyan, gobernador del PIF saudí y una de las figuras fundamentales en el nacimiento de LIV. Su presencia resultó especialmente llamativa: el antiguo gran financiador de la liga coincidía en Bedminster con quien podría convertirse en el hombre que financie su futuro.

En medio de toda esa trama, Niemann fue casi una figura secundaria en la historia que él mismo acababa de ganar. El chileno simplemente jugó al golf y lo hizo extraordinariamente bien.

Con nueve títulos, ya igualó la cantidad de victorias de Bryson DeChambeau y Jon Rahm combinadas en LIV. Pero su triunfo dejó una paradoja: la noticia más importante de Bedminster quizás no fue quién ganó el torneo, sino quién podría estar dispuesto a pagar para que LIV siga existiendo en 2027.

Niemann se llevó el trofeo pero LIV Golf se llevó algo que necesitaba desesperadamente: una pista concreta sobre su futuro.

