Campeonato Nacional en Parejas: Guillermo Aquistapace y Tomás Dupre ganaron en la principal

El pasado fin de semana se disputó en los Links de la Barra Golf Club una nueva edición del Campeonato Nacional en Parejas, un certamen muy interesante.

Desde hace ya unos años La Barra es sede del primero de los Campeonatos Nacionales organizados por la Asociación Uruguaya de Golf. El formato es el de juego en parejas, fourball y bestball.

En la categoría principal los ganadores fueron Guillermo Aquistapace y Tomás Dupre con un 133 disparos. El segundo lugar fue para el binomio integrado por Nicolás Tribucio y Juan Pedro Altamirano, quienes finalizaron con un total de 142 golpes en la competencia.

El podio lo completaron Juan M. Laffitte y Lucas Meller con 145 disparos. Dupre y Aquistapace no tuvieron rival durante todo el fin de semana. Luego de una primera ronda que comenzó lenta, dos sobre el par al cabo de los primeros dos hoyos la pareja pudo plasmar su mejor juego y finalizó la primera jornada con 66 golpes, seis bajo el par. La segunda ronda fue realmente muy sólida, con solo dos bogeys y siete birdies.

En la rama femenina scratch, únicamente dos parejas se presentaron a competir. Carolina Mailhos y Priscilla Almeida finalizaron con 140 golpes, cuatro bajo el par y superaron por siete golpes a Catalina Aguerre y Josefina Aguerre.

En la categoría femenina con handicap, Janina Kook y Mariana Moore superaron por cuatro golpes a Damiana Ketelhohn y Nicoleta Casellini. Kook y Moore emplearon un total de 126 golpes, 18 bajo el par.

Entre los caballeros, los hermanos, Hernán y Rafael Ballve se quedaron con la categoría hasta 26.9 de index con un total de 129 golpes. En la categoría 27 a 41.8 de index, Joaquín Puente y Gonzalo Crisci se quedaron finalmente con la victoria en el certamen.

Por último, vale señalar que José Freire y Diego Arocena -con 131 golpes- se quedaron con la categoría 41.9 en adelante y fueron los más destacadas de una prueba que fue pareja.

