Brooks Koepka volvió al triunfo en Arabia Saudita por el LIV Golf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cuatro Majors, se quedó con el torneo de Yeda por el LIV Golf en Arabia Saudita el pasado domingo, tras derrotar en el tercer hoyo de desempate a su compatriota Peter Uihlein. Ambos empataron en 198 golpes, 12 bajo el par durante las tres rondas de competición.

Tras dos hoyos de desempate repitiendo el hoyo 18 del Royal Green Golf & Country Club ambos empataron realizando birdies. La definición llegó luego de jugar el mismo hoyo por tercera vez consecutiva: Koepka volvió a hacer birdie y con eso le alcanzó para lograr su primera victoria en el LIV Golf y la primera en los últimos dos años.

El ganador se mostró muy emocionado, al punto de llorar. Han sido tiempos difíciles para él: luego de haber alcanzado la cima del ranking mundial en 2018, todo se vino abajo al punto de cuestionarse el seguir jugando. Lesiones, malos rendimientos y todo el drama vivido con su salida del PGA Tour lo llevaron a un lugar complicado pero esta victoria parece ser el punto de inflexión para corregir el rumbo y volver a ser protagonista en el mundo del golf.

En la tercera ubicación finalizaron empatados el español Sergio García y el chileno Joaquín Niemann con 11 bajo el par. Una muy buena actuación de ambos pero sobre todo del español, que mostró molestias físicas en su rodilla izquierda y pese a esto logró estar en la pelea por el título. Al respecto dijo: “Cuando golpeo el draw es cuando más me duele. Aún no se qué es exactamente. El fisioterapeuta me ha dicho que quizás sea el menisco. Es algo en la parte interior de la rodilla. Si no fuera esto un formato de equipos, hubiera parado para tomarme unas semanas de descanso y hubiera arreglado lo que está mal”.

En lo que respecta al resto de los jugadores latinoamericanos el mexicano Abraham Ancer finalizó en el puesto 11, mientras que su compatriota Carlo Ortiz culminó en el decimoctavo lugar.



El próximo y último evento de la temporada del LIV Golf será el 28 de octubre en Miami en la icónica Blue Monster del Trump National.