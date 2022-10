Confirmados los representantes celestes en el Latin American Championship

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Latin American Championship confirmó el field de jugadores para su octava edición, con la presencia de los mejores jugadores amateurs del continente. Por primera vez el LAAC llega a Puerto Rico para jugar en el Grand Reserve Golf Club entre el 12 y el 15 de enero del año próximo.



Al igual que en 2022, Uruguay contará con la presencia de cinco representantes: Agustín Tarigo, Mateo Quiroga, Miguel Reyes, Pablo Carrère y Martín de León.

Todos ellos acceden a la competencia gracias a las buenas posiciones que exhiben actualmente en el Ranking Mundial Amateur, en donde todos ellos se encuentran dentro de los mejores 900 del mundo.

El LAAC es considerado un verdadero “major” para los amateurs de la región. No solo por lo que genera participar en un torneo de su jerarquía sino por los premios que otorga a los ganadores. En ese sentido, el campeón recibe una invitación para jugar el Masters de Augusta, el US Open, el Open Championship, el US Amateur y el Amateur Championship, así como el acceso a todos los mejores certámenes para aficionados del mundo en los que sea elegible.

El campeón defensor en esta edición será Aaron Jarvis de las Islas Caimán