La emoción de Bradley por su triunfo en el PGA Tour en Japón   

El estadounidense Keegan Bradley consiguió el pasado domingo su primera victoria desde 2018, tras coronarse campeón del Zozo Championship, torneo perteneciente al PGA Tour disputado en Chiba, Japón.

Bradley logró doblegar a su compatriota Richie Fowler, quien comenzaba la ronda final como líder pero no logró soportar la presión de Bradley, que metió putts claves en los últimos nueve hoyos del campeonato. De cualquier manera fue un gran torneo para Fowler, que luego de bajar mucho su nivel de juego en los últimos años, arrancó esta temporada con muy buenas actuaciones que parecen devolverlo a la élite del golf, de donde nunca debió haberse ido teniendo en cuenta su talento.

El campeón firmó una tarjeta final de 68 golpes para totalizar 15 bajo el par e imponerse por tan solo un golpe a sus compatriotas Fowler y Andrew Putnam. Mientras tanto, el argentino Emiliano Grillo finalizó en la cuarta ubicación con 13 bajo el par. Una gran semana, que lo predispone para una gran temporada 2023.

El trío norteamericano batalló durante toda la ronda final para ver quién finalmente se quedaría con el título. Bradley sacó dos de ventaja tras hacer birdie en el 11 pero Putnam dio emoción al final tras empatar con él en el hoyo 16. Sin embargo, Bradley se volvió a distanciar en el 17 y controló los nervios en el 18 para sellar su victoria.

Las esperanzas de Fowler de lograr una sexta victoria en el PGA Tour se desvanecieron cuando hizo bogey en el 15 y erró un putt para birdie en el 16. Su birdie en el 18 le valió el segundo puesto, pero ya era tarde para poder alcanzar la punta del torneo.



Al finalizar el campeón dijo: “Se siente increíble. Me siento muy honrado de haber ganado este torneo y ser campeón del PGA Tour en Japón. Significa mucho para mí y todavía no puedo creerlo”.



Bradley se mostró muy emocionado tras lograr su primera victoria en los últimos cuatro años luego de haber estado muy cerca en varias oportunidades. Y agregó: “He estado llorando desde que terminé. No puedo recordar la última vez que lloré. Hablé con mi esposa por teléfono hace un segundo. No puedo mantener la calma, no sé qué me pasa”. Confesó que la clave para ganar el torneo estuvo en el green, metiendo varios putts largos durante toda la semana.

En lo que respecta a la participación latinoamericana los otros dos que jugaron fueron el colombiano Sebastián Muñoz, que finalizó empatado en el puesto 36, y el chileno Mito Pereira, empatado en el puesto 45 con 4 bajo el par.