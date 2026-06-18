Alentadora evolución de Tiger Woods en su rehabilitación para volver a los campos de golf

Después de varias semanas de tratamiento y rehabilitación en Suiza, Tiger Woods regresó a Estados Unidos con señales alentadoras sobre la evolución de la lesión que lo mantiene alejado de la competencia.

El ganador de 15 torneos majors eligió una clínica especializada en Europa para continuar con la recuperación de los problemas físicos que han condicionado sus últimas temporadas. Según medios estadounidenses, el viaje tuvo como objetivo someterse a tratamientos avanzados y realizar esta etapa de su rehabilitación bajo supervisión de especialistas.

Ahora, de vuelta en su país, Woods continuará con un programa de trabajo enfocado en recuperar movilidad, fuerza y resistencia antes de definir una posible fecha para su regreso a los campos. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuándo volverá a competir, el hecho de haber completado esta fase del tratamiento representa una noticia positiva para el ex número uno del mundo.

A sus 50 años, Woods sigue siendo una de las figuras más influyentes del golf. Cada actualización sobre su estado físico genera expectativa entre aficionados y jugadores, especialmente porque sus apariciones en torneos se han vuelto cada vez más esporádicas tras las múltiples cirugías y lesiones sufridas en los últimos años.

Por el momento, el foco está puesto exclusivamente en la recuperación. El regreso a Estados Unidos marca un nuevo paso en ese proceso y alimenta la ilusión de volver a ver a una de las mayores leyendas. Pero más allá de la incertidumbre sobre su regreso, Woods no ha ocultado su deseo de volver a competir al máximo nivel. El estadounidense, ganador de 82 torneos del PGA Tour y dueño de una de las trayectorias más exitosas de la historia del golf, continúa trabajando con la meta de regresar a los grandes escenarios.

